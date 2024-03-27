Украинских беженцев, проживающих в Германии, призвали искать работу

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал украинских беженцев искать работу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что письма приходят в дома украинцев, проживающих в Германии. В них сказано, что в начала конфликта в ФРГ трудоустроились 160 тысяч украинцев. «Трудоустраивайтесь и вы!» – гласит призыв.
Украинцам говорят о том, что, найдя работу и получив новые навыки, они затем смогут трудоустроиться на родине.
В конце письма стоят при подписи: самого посла, министра труда ФРГ Хайля и уполномоченного по интеграции беженцев Терценбаха.
Ранее издание Der Spiegel писало, что в Германии трудоустроены лишь 19% прибывших украинцев. Они отказываются работать из-за «слишком комфортных условий» в стране.
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Украинцам говорят о том, что, найдя работу и получив новые навыки, они затем смогут трудоустроиться на родине.
Ранее издание Der Spiegel писало, что в Германии трудоустроены лишь 19% прибывших украинцев. Они отказываются работать из-за «слишком комфортных условий» в стране.
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Анастасия Чинкова