Германия опубликовала четырехэтапный сценарий «вторжения» России в НАТО

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Немецкое издание Bild опубликовало потенциальный сценарий нападения России на НАТО. Издание заявило, что этот сценарий основан на правительственных документах, представленных в парламент, передает Lenta.ru.
Согласно сценарию, атака будет состоять из четырех этапов. Первая фаза – массированная дезинформационная кампания в СМИ и социальных сетях с целью расколоть западное общество. Возможны также кибератаки на критически важные инфраструктуры.
На втором этапе Москва начнет военные операции на границах НАТО, одновременно активизируя шпионаж и кибератаки. Она может нейтрализовать первые спутники в космосе и атаковать немецкие химические заводы и атомные электростанции.
Третий этап – прямое вторжение российских войск. Четвертый этап – война на суше, под водой, в воздухе и космосе. Не исключено, что Москва может применить биологическое, химическое или ядерное оружие, а также сжечь все электронное оборудование с помощью электромагнитных импульсов.
Ранее сообщалось, что, согласно сценарию Министерства обороны Германии, война между НАТО и Россией может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом конфликта эксперты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
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На втором этапе Москва начнет военные операции на границах НАТО, одновременно активизируя шпионаж и кибератаки. Она может нейтрализовать первые спутники в космосе и атаковать немецкие химические заводы и атомные электростанции.
Ранее сообщалось, что, согласно сценарию Министерства обороны Германии, война между НАТО и Россией может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом конфликта эксперты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
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Александр Климов