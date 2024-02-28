Шольц заявил, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину

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Германия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны обсуждали отправку западных войск на Украину, однако, консенсуса так и не достигли. При этом, он отметил, что исключать возможной отправки войск НАТО и ЕС в зону СВО в будущем нельзя.
В ответ на слова своего коллеги Шольц заявил, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.
Он также напомнил, что НАТО не является третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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В ответ на слова своего коллеги Шольц заявил, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.
«Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!», — заявил Шольц.
Он также напомнил, что НАТО не является третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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Евгения Парфентьева