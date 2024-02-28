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Шольц заявил, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину

28 февраля 2024, 21:17
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Германия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны обсуждали отправку западных войск на Украину, однако, консенсуса так и не достигли. При этом, он отметил, что исключать возможной отправки войск НАТО и ЕС в зону СВО в будущем нельзя.

В ответ на слова своего коллеги Шольц заявил, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.


«Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!», — заявил Шольц.

Он также напомнил, что НАТО ​не является третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#германия
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Госдеп США: Штаты не намерены отправлять войска на Украину
28 февраля 2024, 21:37

Фото: iStock/Im Yeongsik

У Соединённых Штатов нет намерений отправлять на Украину свои войска, об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, в ходе пресс-конференции в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники пока не достигли консенсуса по отправке войск на Украину, однако, исключать этого нельзя.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять свои войска в зону спецоперации и становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных «на земле» не будет», — прокомментировал ситуацию Миллер.

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#госдеп
#сша
#военные
#украина
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Украинские военные умоляют Запад завершить конфликт, заявили в Италии
Fatto Quotidiano: бойцы ВСУ умоляют Запад завершить конфликт на Украине
28 февраля 2024, 20:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские солдаты просят Запад остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.
В статье говорится о том, что солдаты ВСУ умоляют западных союзников завершить конфликт на Украине, поскольку они больше не могут «идти на верную смерть».

Автор материала также сообщает, что молодые граждане Украины всеми способами пытаются избежать фронта. Некоторые из них даже делают себе переломы, чтобы быть непригодными для службы.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал нахождение на стороне украинской армии спецназовцев из западных стран. Он отметил, что для них Украина является большим «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска тренируются и тестируют своё новое оружие.

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Российские силы освободили село Орловка на Авдеевском направлении
28 февраля 2024, 19:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ освободили село Орловка на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, Вооружённым силам Украины пришлось отступить на север в Семёновку и Бердычи. Однако, уточняется, что и оттуда они тоже вскоре будут выбиты российской армией.

«Сообщают, что Орловку взяла 114-я бригада 1-го АК. Они же брали коксохим и вместе с самарской «тридцаткой» пробивали коридор коридор через Авдеевку, рассекая украинский гарнизон на две части», — уточнили в Telegram-канале.

Напомним, Авдеевка, после нескольких месяцев ожесточённых боёв, была освобождена 17 февраля. В этот день главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отдал приказ об отступлении.

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Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ
Американский наёмник Фриман: ВСУ теряют солдат из-за командиров
28 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американец Джейсон Фриман, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, заявил, что основной проблемой украинской армии явдяются ее командиры. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн», — заявил Фриман.

Он рассказал, что часто сталкивался с упрямством украинских командиров. По его словам, он кричал на полковников ВСУ, которые погубили целую команду украинских военных. Он уточнил, что всего за три дня погибло огромное число людей из-за неверных решений руководства ВСУ.

Ранее французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.

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#всу
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Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
В Минобороны РФ заявили о втором битом беспилотнике в Белгородской области
28 февраля 2024, 17:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Уже второй украинский беспилотник сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область. Беспилотник был сбит в районе 16.00 28 февраля.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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МО: Российская ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область
28 февраля 2024, 16:44

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника на Белгородскую область.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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#минобороны рф
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#белгород
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Шойгу поручил ускорить сроки передачи военной техники в ВС РФ
28 февраля 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поручил ускорить поставки вооружений в ВС РФ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу отметил, что здесь производится большое число военной техники, в том числе реактивная и ствольная артиллерия, а также средства контрбатарейной борьбы.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу также добавил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о подготовке графика, а также некоторых поручений. По словам министра обороны, график соблюдается. Однако добавил, что еще необходимо обсудить оптимизацию графики передачи вооружения и военной техники так, чтобы перенести поставки со второго полугодия на первое.

Кроме того, Шойгу отметил, что производство отдельных видов вооружений удалось сократить от 6-8 месяцев до полутора.

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Солдат ВСУ рассказал о дальнейших планах армии на СВО
Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада
28 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ будут вынуждены отступать, так как происходят заминки в военных поставках со стороны Запада. Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».
По его словам, кроме проблем с вооружением, на Украине также наблюдаются сложности с мобилизацией. Эти факторы могут повлиять на дальнейшую ситуацию в зоне СВО, и вынудят ВСУ отступить, пояснил Гудыменко. Бывший украинский военнослужащий также обратил внимание на необходимость укрепления обороны и выразил уверенность в том, что ВС РФ продолжат наступление.

Гудыменко также призвал дальше оказывать давление на Запад для скорейшего возобновления военных поставок Киеву.

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#всу
#вс рф
#запад
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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка
28 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Украинские войска нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.

Глава Белгородской области подчеркнул, что оперативные и аварийные службы продолжают свою работу на месте происшествия и вскоре приступят к ликвидации последствий.

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