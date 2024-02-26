«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ

Украина может потерять контроль над еще большими территориями, включая Купянск и Харьков, если ВСУ не смогут удержать линию фронта. Так считает бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы. Его слова передает Lidovky.