«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ

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Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует DPA.
«Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система», — заявил немецкий канцлер.
Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.
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Евгения Парфентьева