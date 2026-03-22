Германия осталась без яиц накануне католической Пасхи
В Германии из-за птичьего гриппа возник острый дефицит яиц накануне католической Пасхи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Берлине полки в магазинах опустели, и жителям пришлось ехать за яйцами в пригороды. В столице остатки яиц продавались по цене €8 за десяток, что в несколько раз дороже обычной стоимости.
Эксперты связывают дефицит яиц в Германии с эпидемией птичьего гриппа. Местные власти обещают, что ситуация улучшится в течение недели.
Птичий грипп продолжает распространяться в Германии с прошлого года. С сентября на птицефермах в Бранденбурге зафиксировано 18 вспышек вирусной инфекции. Власти уже выделили фермерам компенсацию в размере €2,5 млн. Четырнадцать муниципалитетов объявлены «зонами повышенного риска», где запрещено выпускать животных на свободный выгул.
