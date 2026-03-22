В МЧС назвали цвет самого хрупкого льда
Самым тревожным визуальным признаком при выходе на воду является желтый оттенок льда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава пресс‑службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
Опасность мартовского льда обусловлена установившимися плюсовыми температурами и активным воздействием солнечных лучей. Из‑за этих факторов лед может казаться достаточно толстым, но на деле он становится хрупким и игольчатым, теряя способность выдерживать вес человека.
Сабуркина подчеркнула, что запрет на выход распространяется на все случаи, когда толщина льда составляет менее 12 сантиметров. При этом цвет поверхности служит важной подсказкой для оценки безопасности. В отличие от опасного желтого оттенка, надежная поверхность имеет синеватый цвет, тогда как матово‑белый сигнализирует о том, что лед вдвое тоньше безопасного и тоже представляет угрозу.
