В МЧС назвали цвет самого хрупкого льда

22 марта 2026, 06:20

МЧС: лед желтого цвета является самым опасным при выходе на водоем

Самым тревожным визуальным признаком при выходе на воду является желтый оттенок льда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава пресс‑службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.