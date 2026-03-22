В России разработали новый стандарт обучения для учащихся старших классов
Министерство просвещения России подготовило обновленный стандарт обучения для учащихся 10–11 классов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
С 1 сентября 2027 года в старших классах произойдут значительные изменения, предупредил он. Новый стандарт вступит в силу через полтора года, и Костенко рекомендовал школам начать подготовку заблаговременно. Он призвал учитывать пожелания родителей, составлять учебные программы и планировать приобретение оборудования уже сейчас.
Костенко подчеркнул, что одним из ключевых нововведений станет профильное обучение. Ученики 10-11 классов смогут изучать предметы на базовом уровне, отказавшись от выбора профильных дисциплин. Также будет определён перечень оборудования, необходимого для каждого кабинета.
Читайте также: