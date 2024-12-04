«Понимал, что сделал и чем могу гордиться»: история космонавта Виктора Савиных

Виктор Савиных (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
«Думаю, что после старта Юрия Алексеевича Гагарина все живущие на Земле понимают, что в космос возможно полететь. И я тоже старался, учился, готовился к полёту. Свой первый полёт совершил в 1981 году. Помню, как Леонид Ильич Брежнев вручал мне Золотую Звезду Героя Советского Союза. Это было в Кремле. Мы с космонавтом Ковалёнком приехали на награждение. Ему вручили Орден Ленина, потому что для него это был уже второй полёт, а мне – Звезду Героя Советского Союза. В тот момент я понимал, что я сделал и чем могу гордиться», – рассказал Савиных.
Виктор Савиных (слева) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)
Первая звезда была вручена космонавту за полёт на станцию «Салют-6».
«Мы с Ковалёнком полетели туда, чтобы принять на борту нашей станции друзей из социалистических стран. Туда прилетели монгольский и румынский экипажи. Мы выполнили эти задачи успешно и приняли на борту шесть экипажей. Они отработали свои программы. Потом мы вернулись на Землю, и нас наградили. На станции «Салют-6» мы были 70 суток, но это немало», – вспомнил собеседник «Радио 1».По оценке Савиных, полёт на станцию «Салют-7» был сложнейшим. Это была самая успешная в техническом отношении космическая экспедиция. Впервые на практике были отработаны методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом.
Виктор Савиных (справа) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)
Космонавт признался, что поддерживает дружеские отношения с теми, с кем летал на орбиту. Он также рассказал, что много общается с детьми и подростками, и многие из них хотят стать космонавтами или инженерами.
«Мы частенько созваниваемся, хотя живём в разных местах. И в такие праздники, как День Героев Отечества, обычно встречаемся.По словам Савиных, 9 декабря, в День Героев Отечества, он обязательно пойдёт на встречу в Кремль.
Я 18-й год подряд провожу Циолковские чтения в городе Кирове и каждый год встречаюсь с детьми из разных уголков нашей великой, необъятной страны. И не только нашей – в этом году у нас были дети из Казахстана и из Сербии. Проводя эти чтения, мы слушаем их доклады. Так вот, у них есть огромное желание стать или космонавтами, или разработчиками новой техники», – поделился Виктор Петрович.
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