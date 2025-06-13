Герой России Сергей Бураков о Родине: «Мы призваны защищать людей»
Герой России Сергей Бураков рассказал о своей любви к Родине в День России
Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергей Бураков, Герой России, поделился своими взглядами на то, что значит Родина, в День России.
«Для меня Россия, Родина — это в первую очередь люди, которых мы призваны защищать», — отметил генерал-полковник сетевому изданию «Петербургский дневник».Герой России также подчеркнул важность сохранения целостности государства для будущих поколений.
Кроме того, Бураков отметил значимость природы, назвав необъятные просторы Сибири, пейзажи Центральной полосы и Северо-Запада страны второй составляющей своей любви к России.