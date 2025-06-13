Герой России Сергей Бураков о Родине: «Мы призваны защищать людей»

13 июня 2025, 12:30

Герой России Сергей Бураков рассказал о своей любви к Родине в День России

Сергей Бураков ( Фото: rosguard.gov.ru )

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергей Бураков, Герой России, поделился своими взглядами на то, что значит Родина, в День России.







«Для меня Россия, Родина — это в первую очередь люди, которых мы призваны защищать», — отметил генерал-полковник сетевому изданию «Петербургский дневник».