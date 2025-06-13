Полсотни новорожденных стали подарком Кузбассу ко Дню России

13 июня 2025, 11:54

Около 50 новых жителей отметили День России в Кузбассе

Фото: iStock/JNemchinova

В День России, 12 июня, в Кемеровской области родились 47 малышей: 29 мальчиков и 18 девочек. Об этом сообщили в Администрации Правительства Кузбасса. Больше всего новорожденных появилось в Кемерове — 31 ребенок. В столице региона родилось заметно больше мальчиков, чем девочек (24 против 7). В Новокузнецке родилось 11 детей.