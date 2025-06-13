Полсотни новорожденных стали подарком Кузбассу ко Дню России
В День России, 12 июня, в Кемеровской области родились 47 малышей: 29 мальчиков и 18 девочек. Об этом сообщили в Администрации Правительства Кузбасса. Больше всего новорожденных появилось в Кемерове — 31 ребенок. В столице региона родилось заметно больше мальчиков, чем девочек (24 против 7). В Новокузнецке родилось 11 детей.
Первым ребенком праздничного дня стал крепкий малыш, появившийся в кемеровском роддоме в 2:10 ночи с весом 4180 граммов.
Все семьи новорожденных 12 июня автоматически становятся участниками акции «Родился ребенок» и получат выплату в размере 10 тысяч рублей, а также памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», подчеркивающие связь с малой родиной, пишет «Сiбдепо».
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