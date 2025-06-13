Попова: ВОЗ публикует данные, олицетворяющие кризис достоверности данных

13 июня 2025, 02:22

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Всемирная организация здравоохранения публикует данные, которые показывают кризис достоверности данных, на фоне чего люди не могут оценить существующие риски. Об этом представитель ведомства сказала ТАСС.







«И в статистике ВОЗ же приводят цифры по заболеваемости, например, говорят, что заболело всего 800 тыс. и 5 тыс. смертей, при этом не предпринимая должных усилий для должной регистрации, для системы выявления. Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски», — передает агентство слова Поповой.