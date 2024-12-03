Герой СВО получил должность в правительстве Петербурга

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Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев получил должность в правительстве Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что наставником Королева станет лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Герой СВО получил свою должность после пройденной стажировки.
Королев выступил с благодарностью программе «Время героев» и отметил, что участие в ней позволила ему продолжить служить в рядах ВС РФ. Также он заметил тот факт, что программа помогла ему посмотреть на управление российскими городами иначе.
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Иван Мусатов