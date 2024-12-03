Герой СВО получил должность в правительстве Петербурга

Пока некоторые насекомые зимой впадают в диапаузу, синантропные виды не прекращают своей деятельности даже в холодное время года — моли, жуки, тараканы и клопы. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова. По ее словам, бороться с ними можно только поддержанием чистоты и ликвидацией всех путей проникновения.