«Сорри, видосов больше не выпущу»: Популярный блогер Аморал покончил с собой в Санкт-Петербурге, что известно

YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)
1 декабря скончался блогер Дмитрий Костенков, известный как Amoral. Молодой человек покончил с собой, записав перед смертью несколько роликов, где рассказал о неизбежном. В материале «Радио 1» расскажем, как популярный контент-мейкер, чьи видео на платформе YouTube привлекли более 640 тысяч подписчиков, ушел из жизни.
Блогер Аморал найден мертвым в Санкт-Петербург2 декабря ютубер выложил пугающий кружок в Телеграм-канале.
«Если вы этот кружок видите, значит, меня уже нету. Сорри, что видосов больше не выпущу. Простите…» — со слезами на газах говорил он в прощальном видео.
Помимо этого, блогер оставил номер карты матери и попросил отправлять ей деньги на похороны и долги.
Знакомая парня, увидев страшное сообщение, обратилась в правоохранительные органы и предупредила силовиков о намерениях Костенкова. После девушка поехала к дому друга, но уже было поздно.
Сведения о том, что блогер ушел из жизни, подтвердились 3 декабря.
YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)
Причины гибели блогера Аморала Дмитрия КостенковаИзвестно, что в последнее время ютубер страдал от депрессии, а также увяз в крупных долгах. Подруга Костенкова подтвердила его переживания. Поклонники творчества Дмитрия предположили, что это была плохая шутка и своего рода «пранк», тем более что ролик появился в интернете почти через 24 часа после смерти блогера. Но вскоре стало понятно, что молодой человек не шутил. Фанаты шокированы известием и выражают соболезнования близким.
Чем занимался Блогер АморалДмитрий создал YouTube-канал в 2014 году, но активно начал работать с ним примерно 5 лет назад. Большую часть контента Аморал создавал на основе обзоров контента из TikTok, Likee и YouTube. Он также публиковал реакции на действия других блогеров. Некоторые из его роликов собирали миллионы просмотров.
В основном героями его роликов становились люди, определенных взглядов и возрастов, к примеру, девушки-феминистки.
Что известно про АморалаО жизни блогера довольно мало информации. Известно, что Дмитрий Костенков родился 2 июля 1997 года.
После смерти блогера было принято закрыть чат в его Телеграм-канале.
«Это решение было единогласно одобрено всей командой модерации в память о Диме. Мы понимаем, что для многих из вас этот чат был местом поддержки и общения, но, как и все в жизни, он подходит к своему завершению. Решение окончательное и не подлежит пересмотру. Мы надеемся на ваше понимание и благодарим каждого из вас за то, что вы были частью этого сообщества», — заключил модератор.
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Алина Юрчак