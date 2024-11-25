«Сколько ни делай, все равно будет мало»: экс-губернатор Яковлев оценил нынешний Санкт-Петербург

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Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, возглавлявший город с 1996 по 2003 год, оценил развитие северной столицы в нынешнее время. По его словам, сейчас город развивается неплохими темпами.
«Да, я вижу, что город сегодня развивается очень неплохими темпами. Появляются новые масштабные проекты развития. И мне нравится, что губернатор Александр Беглов обращает особое внимание на инфраструктурные проекты – в городе планируются новые мосты, автодороги и целые транспортные хорды», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».Яковлев подчеркнул, что такой большой город требует внимания — строительства новых объектов одновременно с поддержанием инженерной инфраструктуры и дорог. Санкт-Петербург, по его мнению, нуждается в постоянных инвестициях, особенно если учитывать, что город стал туристической столицей России.
«Но, как я уже сказал, в таком мегаполисе, как Петербург, сколько ни делай, все равно будет мало», — отметил экс-губернатор.Читайте также:
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