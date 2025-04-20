Герои приземлились: экипаж «Союза МС-26» успешно вернулся на Землю

Фото: кадр видео Telegram @roscosmos_gk
Корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмос», который вел прямую трансляцию возвращения экипажа.
Спускаемый аппарат опустился в 147 км юго-восточнее Жезказгана. На место посадки сразу направились спасатели для эвакуации экипажа.
Корабль отстыковался от модуля «Рассвет» МКС в начале дня (около часу ночи), после чего штатно выполнил сход с орбиты: торможение двигателей началось примерно в 03:27 мск, разделение отсеков — в 03:55 мск, вход в атмосферу — в 03:58 мск.
Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
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Корабль отстыковался от модуля «Рассвет» МКС в начале дня (около часу ночи), после чего штатно выполнил сход с орбиты: торможение двигателей началось примерно в 03:27 мск, разделение отсеков — в 03:55 мск, вход в атмосферу — в 03:58 мск.
Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
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Мария Моисеева