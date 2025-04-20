Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане. Об этом сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Злоумышленники звонят от имени сотрудников мобильного оператора, утверждая, что срок действия договора связи истекает, и просят сообщить код из СМС для его продления. После получения кода аферист заявляет, что обманул жертву, чтобы вызвать панику.
Далее под видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или «Госуслуг» мошенники вновь связываются с жертвой и инструктируют перевести деньги на «безопасный счет», якобы для поимки преступников.
МВД призвало граждан быть бдительными и не передавать коды подтверждения третьим лицам.
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Далее под видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или «Госуслуг» мошенники вновь связываются с жертвой и инструктируют перевести деньги на «безопасный счет», якобы для поимки преступников.
МВД призвало граждан быть бдительными и не передавать коды подтверждения третьим лицам.
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Мария Моисеева