Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

МВД: Мошенники признаются жертвам в обмане с целью запугать их
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

Телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане. Об этом сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Злоумышленники звонят от имени сотрудников мобильного оператора, утверждая, что срок действия договора связи истекает, и просят сообщить код из СМС для его продления. После получения кода аферист заявляет, что обманул жертву, чтобы вызвать панику.

Далее под видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или «Госуслуг» мошенники вновь связываются с жертвой и инструктируют перевести деньги на «безопасный счет», якобы для поимки преступников.

МВД призвало граждан быть бдительными и не передавать коды подтверждения третьим лицам.

Читайте также:

«Упустил такую женщину»: бывшего мужа Марии Погребняк не оставляют в покое подписчики, поражаясь его решению

CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа на пророссийский лад

«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном
#деньги
#мвд
#мошенники
#смс
#счёт
Герои приземлились: экипаж «Союза МС-26» успешно вернулся на Землю
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и одним американцем вернулся на Землю
20 апреля 2025, 04:46

Фото: кадр видео Telegram @roscosmos_gk

Корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмос», который вел прямую трансляцию возвращения экипажа.
Спускаемый аппарат опустился в 147 км юго-восточнее Жезказгана. На место посадки сразу направились спасатели для эвакуации экипажа.

Корабль отстыковался от модуля «Рассвет» МКС в начале дня (около часу ночи), после чего штатно выполнил сход с орбиты: торможение двигателей началось примерно в 03:27 мск, разделение отсеков — в 03:55 мск, вход в атмосферу — в 03:58 мск.

Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.

Читайте также:

Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание

«Упустил такую женщину»: бывшего мужа Марии Погребняк не оставляют в покое подписчики, поражаясь его решению
#спасатели
#мкс
#корабль
#роскосмос
#аппарат
#telegram
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
20 апреля 2025, 00:25

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник. Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с президентом РФ на службе также находится мэр Москвы Сергей Собянин.

Пасха отмечается в 2025 году 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье проводит Пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе на Волхонке.



Путин регулярно посещает ключевые церковные службы: на Рождество выбирает храмы за пределами столицы, а на Пасху — главный собор страны. Исключением стали 2000 год (Исаакиевский собор в Петербурге), 2003 год (визит в Душанбе) и 2020 год, когда из-за пандемии он ограничился часовней в Ново-Огарево.

19 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Россия остановила все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Читайте также:

Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Ушёл из жизни директор группы «На-На» Виталий Фроликов

«Дочка Саши спала»: что на самом деле произошло между актёрами Дроздовой и Делем во время кровавого конфликта
#владимир путин
#президент
#рождество
#пасха
#страны
#храмы
#патриарх кирилл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушёл из жизни директор группы «На-На» Виталий Фроликов
19 апреля 2025, 22:23

Фото: iStock/Boris Ipatov

Скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом сообщили его коллеги, слова которых приводит издание StarHit.
«Ушёл из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы „На-На“, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах! Подробности о месте и дате прощания будут в ближайшее время», – сообщили представители музыкального коллектива.

При этом они не уточнили, что стало причиной смерти Фроликова.

Накануне стало известно о кончине одного из самых известных дрессировщиков России Виктора Кудрявцева. Ему было 74 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ушел из жизни Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли в «Гарри Поттере»

На 80-м году жизни скончался Колин Берри, комментировавший «Евровидение» 25 лет

Глава Lego Майкл Халбай скончался от несчастного случая на горнолыжном курорте в Швейцарии
#смерть
#директор
#музыка
#шоу-бизнес
#россия
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена Боярского озвучила причину госпитализации актёра
Луппиан: Боярского госпитализировали из-за риска развития пневмонии после падения
19 апреля 2025, 19:58

Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Актёра Михаила Боярского госпитализировали из-за опасений возможного развития пневмонии после полученной травмы. К счастью, этого удалось избежать, сообщила в беседе с ТАСС его супруга, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.
Народная артистка России отметила, что в результате ушиба лёгкого есть вероятность развития пневмонии, поэтому врачи приняли решение поместить Боярского в больнице, чтобы предотвратить это.

Ранее стало известно, что актёр упал в театре в минувшее воскресенье. У Боярского диагностировали ушиб лёгкого и перелом ребра.

Луппиан добавила, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо, его могут выписать уже на предстоящей неделе.

Читайте также:

Михаил Боярский не готов отказаться от курения ради лечения

Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Петербурге

Родились два мальчика не от жены: Михаил Боярский раскрыл правду о сыне-депутате и заявил о рождении внуков
#врачи
#актёр
#артист
#госпитализация
#пневмония
#падение
#травмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского
19 апреля 2025, 19:10

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

В России правительством страны учреждена премия имени основателя и неизменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С 1 сентября нынешнего года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и государственного управления.
Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в своём официальном телеграм-канале.

Известный российский политик и востоковед, основатель и лидер ЛДПР, кандидат на пост президента страны, руководитель думской фракции своей партии Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

«С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — указано в сообщении кабинета министров.

Уточняется, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов. Их размер составит 20 тысяч рублей в месяц.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты министерства образования и науки Российской Федерации. Для того чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в профильных конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском либо международном конкурсе.

Читайте также:

«Ждите»: в аккаунте Жириновского в соцсети Х появилось странное сообщение

Жириновский предвидел встречу Путина и Трампа

Режиссер Баранов: фильм о Жириновском может не выйти из-за разногласий с ЛДПР
#1 сентября
#студенты
#владимир жириновский
#михаил мишустин
#лдпр
#рф
#служба
#стипендия
Следите за нашими новостями
в удобном формате