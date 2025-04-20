«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заинтересовалась, какую эпоху имел в виду возможный будущий канцлер ФРГ Мерц, когда говорил, что Германия вновь готова взять на себя ответственность за всё, что происходит в Европе и мире.