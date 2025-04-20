«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание

Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)
Сербский президент Александр Вучич опубликовал в Instagram* видео, где красит пасхальные яйца с надписью «Я — чаци» (болван). Этот термин стал популярным в Сербии для ироничного обозначения людей, участвующих в провластных акциях за деньги.
Вучич пояснил, что таким образом поддерживает студентов, отказавшихся от протестов и разбивших палаточный городок «Чациленд» (место сбора «чаци» в Пионерском парке) у президентской администрации. Он назвал их действия мужественными.
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Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)
«Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд. Я тоже болван!», — заявил Вучич.Протесты в стране продолжаются после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибли 16 человек при обрушении навеса на вокзале. Власти считают, что акции направлены на свержение президента и координируются западными организациями.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева