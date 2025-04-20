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«Упустил такую женщину»: бывшего мужа Марии Погребняк не оставляют в покое подписчики, поражаясь его решению

Мария и Павел Погребняк сохранили хорошие отношения после развода, думая о детях
Мария и Павел Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария и Павел Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Головинская (Погребняк) несколько лет назад рассталась с бывшим мужем Павлом, но фанаты не перестают удивляться, что этого союза больше нет. Мария нашла счастье в новых отношениях и, чем чаще она выкладывает светлые семейные посты, тем больше подписчики поражаются на Павла и его готовность «отпустить» такую женщину.
Пара развелась в 2023 году. После расставания с Павлом Погребняк Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, которому родила сына Владимира. У нее и Павла трое сыновей, и ради них экс-супруги сохранили хорошие отношения. Они нередко отмечают семейные праздники вместе и снимают видео, передает «StarHit».

Мария Погребняк с мужем Игорем (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Пользователи Сети хвалят пару за зрелый подход к разводу, а Марию называют образцом уважения и мудрости. Многие жалеют, что Павел упустил такую яркую женщину, и не понимают, как он мог расстаться с Марией.

Комментарии пестрят поддержкой их дружбы и сожалениями о разрыве, однако серьезно на расставание никто не возмущается — лучше осознанно разойтись, тем пытаться сохранить брак без былых чувств.

Мария Погребняк с семьей (Фото: Instagram* @mariapoga_)

«Боже, самая адекватная семья. Развелись как пара, но помнят, что они остаются родителями. Уважение к друг другу. Молодцы! (...) Жаль, что они уже не вместе», — пишут в комментариях, отмечая, что многие родители вместо компромисса пытаются манипулировать детьми.
Сейчас 37-летняя Мария счастлива с Игорем, который ее обожает. Она редко говорить о личном, но, если верить блогеру, то у них пока не было ни одной серьезной ссоры.

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

«У меня всего лишь два опыта отношений. Первый муж не был абьюзером, мне повезло. Мы хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, воспитываем вместе троих сыновей», — говорила многодетная мать, добавляя, что Игорь и вовсе «носит ее на руках» и делает каждый день счастливым.
После четвертых родов блогер сделала пластику — ушила диастаз и подтянула лицо, чтобы избавиться от молярных мешков и усталого вида. За это решение ее иногда критикуют, но Погребняк не видит в своем решении ничего постыдного.

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«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном
SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу и рассмеялись на вопрос о венчании
20 апреля 2025, 03:08

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Пара поделилась впечатлениями от службы, поздравила россиян с праздником Пасхи и ответила на вопрос журналистов о возможном венчании. Об этом сообщает издание SHOT.
«Красивая, как всегда. Радостная, пасхальная — все, как должно быть, торжественно», — поделилась Мизулина впечатлениями от богослужения, улыбаясь вместе с Шаманом.
Пользуясь случаем, влюбленные ночью поздравили с Пасхой всю страну.

«Христос Воскресе!», — счастливо сказали они.
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Позднее аналогичное поздравление подписчикам появилось в Telegram-канале певца.

Относительно подготовки к празднику SHAMAN ответил, что, конечно, яйца уже покрашены и все готово к празднованию. Традиционно, как принято в России. На вопрос о венчании оба засмеялись, загадочно уйдя от ответа.

«Все узнаете! Читайте новости», — намекнул певец.
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил о любви к Екатерине Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве. С тех пор они не скрывают взаимной симпатии, часто появляются вместе и говорят друг о друге.

Например, недавно на премии «Шансон года» Шаман уверенно ответил на провокационный вопрос журналистки о его любимом женском имени: «Екатерина».

Также пару дней назад, 18 января, стало известно, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В число «санкционированных» попал и заслуженный артист России Шаман.

«Ура!», — лаконично прокомментировал он новость.
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Владимир Машков рассказал о своём отношении к любви
19 апреля 2025, 21:59

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Владимир Машков в беседе с изданием Super рассказал о своём отношении к любви.
Сегодня в Москве состоялась презентация фильма «Самозванцы», который участвует в конкурсной программе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля.

На премьере присутствовал Машков, который пообщался с журналистами и рассказал о любви.

«Любовь равна тотальному вниманию. То есть, вниманию к человеку, к деятельности, слову, к действию. <…> Можно так сказать: если вы к чему-то невнимательны, значит, вы это не любите», – отметил артист.
Также у Машкова спросили, помнит ли он о своей первой школьной влюблённости.

«Мы все нормальные мальчики… Ну, конечно, с памятью у меня всё хорошо», – ответил актёр.
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«Не вступать в контакт с человечеством»: Ольга Бузова сбежала от бесконечной работы на курорты Китая
Ольга Бузова наслаждается отдыхом на курортах Китая
19 апреля 2025, 21:14

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольгу Бузову считают одной из самых продуктивных звёзд российской эстрады. Певица постоянно даёт концерты, принимает участие в телешоу в качестве ведущей и ведёт активный образ жизни.
Однако даже такой энергичной звезде требуется отдых. Бузова поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска: 39-летняя Ольга отправилась на китайские Мальдивы, где посещает фешенебельные заведения и наслаждается местной кухней.

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Судя по всему, артистка решила подальше сбежать от бесконечной работы.

«Планы на выходные: чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт с человечеством», – написала Бузова в своём Telegram-канале.
К слову, даже вдали от дома телезвезда продолжает получать подарки – Ольга поделилась фото с пышным букетом. Однако личную жизнь Бузова скрывает и не показывает избранника поклонникам.

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Николай Дроздов вспомнил, как бежал от ревнивого бегемота с клыками
19 апреля 2025, 20:45

Николай Дроздов (фото: Telegram @drozdov_official)

Николай Дроздов более 40 лет вёл телепередачу «В мире животных» и побывал более чем в 100 странах. Однако в некоторых поездках случались и опасные ситуации, об одной из таких учёный вспомнил в эфире шоу «Кстати».
Дроздов рассказал, что однажды ему пришлось спасаться бегством от разъярённого клыкастого бегемота.

«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», – поделился историей телеведущий.
Ученый предположил, что это был самец, который охранял свою семью с самками и малышами. Спастись Дроздову удалось благодаря хорошей физической подготовке – ещё в школьные годы он устраивал марафоны, пробегая от школы до дома на время, каждый раз стараясь улучшить результат.

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Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото
Жена Александра Петрова показала, как выглядит спустя две недели после родов
19 апреля 2025, 20:13

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

23-летняя жена Александра Петрова обнародовала новое фото. Виктория Антонова показала подтянутую фигуру спустя две недели после родов.
Девушка родила 36-летнему актёру сына 6 апреля. Пара не стала скрывать рождение ребёнка и его имя: мальчика назвали Фёдором. Сейчас супруги привыкают к родительству. Петров старается во всём поддерживать молодую супругу.

Виктория опубликовала фотографию из лифта. Молодая мама надела белый топ и классические голубые джинсы, а поверх накинула серый кардиган в пол. Наряд подчеркнул плоский живот и талию недавно родившей Виктории.

Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в 2023 году после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой шокировала общественность.

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*запрещён в РФ
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