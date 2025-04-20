«Упустил такую женщину»: бывшего мужа Марии Погребняк не оставляют в покое подписчики, поражаясь его решению

Мария и Павел Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)
Мария Головинская (Погребняк) несколько лет назад рассталась с бывшим мужем Павлом, но фанаты не перестают удивляться, что этого союза больше нет. Мария нашла счастье в новых отношениях и, чем чаще она выкладывает светлые семейные посты, тем больше подписчики поражаются на Павла и его готовность «отпустить» такую женщину.
Пара развелась в 2023 году. После расставания с Павлом Погребняк Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, которому родила сына Владимира. У нее и Павла трое сыновей, и ради них экс-супруги сохранили хорошие отношения. Они нередко отмечают семейные праздники вместе и снимают видео, передает «StarHit».
Комментарии пестрят поддержкой их дружбы и сожалениями о разрыве, однако серьезно на расставание никто не возмущается — лучше осознанно разойтись, тем пытаться сохранить брак без былых чувств.
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Мария Погребняк с мужем Игорем (Фото: Instagram* @mariapoga_)Пользователи Сети хвалят пару за зрелый подход к разводу, а Марию называют образцом уважения и мудрости. Многие жалеют, что Павел упустил такую яркую женщину, и не понимают, как он мог расстаться с Марией.
Комментарии пестрят поддержкой их дружбы и сожалениями о разрыве, однако серьезно на расставание никто не возмущается — лучше осознанно разойтись, тем пытаться сохранить брак без былых чувств.
Мария Погребняк с семьей (Фото: Instagram* @mariapoga_)
«Боже, самая адекватная семья. Развелись как пара, но помнят, что они остаются родителями. Уважение к друг другу. Молодцы! (...) Жаль, что они уже не вместе», — пишут в комментариях, отмечая, что многие родители вместо компромисса пытаются манипулировать детьми.Сейчас 37-летняя Мария счастлива с Игорем, который ее обожает. Она редко говорить о личном, но, если верить блогеру, то у них пока не было ни одной серьезной ссоры.
Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)
«У меня всего лишь два опыта отношений. Первый муж не был абьюзером, мне повезло. Мы хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, воспитываем вместе троих сыновей», — говорила многодетная мать, добавляя, что Игорь и вовсе «носит ее на руках» и делает каждый день счастливым.После четвертых родов блогер сделала пластику — ушила диастаз и подтянула лицо, чтобы избавиться от молярных мешков и усталого вида. За это решение ее иногда критикуют, но Погребняк не видит в своем решении ничего постыдного.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева