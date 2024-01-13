Военком из мемов займёт пост вице-премьера Забайкалья

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Зампредседателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям станет бывший военком Челябинской области, полковник Николай Захаров.
«Его назначают на должность вице-премьера», —сообщила пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова, пишет ТАСС.По её словам, на оперативном совещании в понедельник, 15 января, Захаров будет представлен коллегам.
Широкую известность приобрел благодаря фотографии 2009 года, там он изображен улыбающимся. Фото стало основой для мемов с «добрым военкомом».
В 2021 году Захаров был первым замом командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Она дислоцируется в Чите.
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