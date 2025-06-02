Герпетолог Черлин рассказал, что делать при появлении змеи на дачном участке

02 июня 2025, 18:19

Фото: iStock/ JMrocek

Эксперт-герпетолог и серпентолог Владимир Черлин рассказал дачникам, что делать при появлении змей на своих участках.





Со слов эксперта, в первую очередь не стоит пытаться бегать за змеей или убивать ее.



Черлин отметил, что появление рептилии означает, что где-то неподалеку есть комфортные условия, а на участке она нашла убежище — чаще всего это дрова, мусор или сложенные ветки.



Серпентолог рекомендовал убрать потенциальные места укрытия, но специальных химических средств для изгнания змей, со слов Черлина, нет.





«Чаще всего на дачных участках оказываются ужи <...> Нужно внимательно осмотреть место, где обосновалась змея, и при обнаружении аккуратно смести ее метелкой в ведро и унести подальше — пусть живет», — подчеркнул Черлин в разговоре «Татар-информом».