В Подольске началось благоустройство двух «народных троп»
Две пешеходные дорожки начали асфальтировать в городском округе Подольск в рамках губернаторской программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Обустраивается дорожка в микрорайоне Южный у дома №8 по Сосновской улице, а также в микрорайоне Климовск— от улицы Циолковского к корпусу гимназии имени Подольских курсантов», — говорится в сообщении.Всего в 2025 году в округе Подольск обустроят 28 пешеходных дорожек общей протяжённостью 1,7 километра. Благодаря этому жители смогут с комфортом добираться до остановок общественного транспорта, магазинов, школ и других важных объектов.
Кроме того, в текущем году в Подольске проведут комплексное благоустройство 26 дворов и обновят 19 детских игровых площадок.