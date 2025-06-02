«Радиостанция Судного дня» выдала слово «ибобаза» сразу же после переговоров в Стамбуле
На УВБ-76 прозвучало слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле
«Радиостанция Судного дня», официальное название которой УВБ-76, передана новое загадочное сообщение сразу же после завершения переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир».
Отмечается, что 2 июня в 16:00 прозвучало следующее сообщение:
«НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413».Также накануне сообщалось, что радиостанция передала целых восемь сообщений, содержащих такие слова как: «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот». Однако авторы одного из каналов, посвящённых деятельности УВБ-76, отметили, что это был вброс от основателя движения «Мужское государство»* Владислава Позднякова.