«Радиостанция Судного дня» выдала слово «ибобаза» сразу же после переговоров в Стамбуле

02 июня 2025, 17:50

На УВБ-76 прозвучало слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле

Фото: iStock/Grassetto

«Радиостанция Судного дня», официальное название которой УВБ-76, передана новое загадочное сообщение сразу же после завершения переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир».





Отмечается, что 2 июня в 16:00 прозвучало следующее сообщение:





«НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413».