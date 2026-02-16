Ядовитая змея укусила офисного работника в разгар рабочего дня
В индийском городе Ковилпатти офисный сотрудник по имени Мариаппан пострадал от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает The New Indian Express.
По словам мужчины, в разгар рабочего дня змея неожиданно появилась в помещении. Она свалилась со стопки папок, которые лежали на шкафу. Мариаппан испугался, начал резко двигаться, и это, вероятно, спровоцировало рептилию — она укусила его за мизинец.
Почти сразу после укуса мужчина потерял сознание. Коллеги вызвали помощь, и его экстренно доставили в больницу, где ввели противоядие. Благодаря этому Мариаппана удалось спасти.
На место происшествия приехали пожарные, однако найти змею не получилось. Каким образом она оказалась среди офисных документов, пока неизвестно.
Читайте также: