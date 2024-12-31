ГИБДД напомнила о необходимости заменить водительские права

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Водительские права, срок действия которых истёк в 2022 году и был продлён на три года, необходимо заменить. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Отмечается, что для замены водительских прав россияне должны будут пройти медкомиссию, заплатить пошлину и обратиться в ГАИ для получения нового документа. Уточняется, что автоматическое продление срока действия удостоверения распространяется только на территории страны.
Напомним, что весной 2022 года правительство России приняло решение о продлении срока действия водительских удостоверений на три года. Аналогичные меры действовали и в отношении тех, чьи права истекали в 2023 и 2024 годах.
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Анастасия Чинкова