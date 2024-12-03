Штрафы ГИБДД 2025: что подорожает, как изменится скидка и в каких случаях штраф можно оспорить

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С наступлением нового года в России традиционно вводятся новые штрафы для водителей. Какие изменения ждут автолюбителей с 1 января 2025 года читайте в материале «Радио 1».
За какие нарушения повысят штрафы
В 2024 году штрафы за превышение скорости и нарушение дорожных знаков варьировались от 500 до 5000 рублей. С нового года штраф будет увеличен и составит от 750 до 7500 рублей в зависимости от степени нарушения.
Не пристёгнутый ремень безопасности в 2024 году обходился водителям в 1000 рублей, с января к этой цифре прибавится еще 500 рублей.
За нарушение правил разметки водителям придется отдать от 750 до 7500 рублей вместо привычных 500 - 5000.
Штрафы за причинение вреда здоровью, как легкого, так и среднего, а также за нарушение правил буксировки увеличатся в полтора раза. Так, за легкий вред здоровью штраф составит до 7 500 рублей, а за средний — до 30 000 рублей.
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Увеличатся штрафы и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С целью повышения безопасности на дорогах и снижение числа ДТП сумма штрафа увеличится с 30 000 до 45 000 рублей.
Штраф за вождение без страхового полиса вырастет больше всего. Для повышения ответственности водителей и защиты прав других участников дорожного движения штраф составит 5000 рублей вместо 800.
Скидка за быструю оплату штрафа
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в 2024 году скидка за оплату в первые 2 недели после правонарушения была 50%. С нового года это правило поменяется. Водителю-нарушителю будет предложено оплатить 75% от суммы штрафа, если он произведет платеж в течение месяца с момента его назначения.
Какие штрафы можно, а какие нельзя обжаловать через Госуслуги
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Обжаловать штрафы можно онлайн только в случае, если они были зафиксированы камерами ГИБДД. Постановления, выданные инспектором, через Госуслуги обжаловать нельзя.
Причины обжалования штрафа
1. Несколько штрафов за одно нарушение: Это может произойти, если камеры фиксируют одно и то же нарушение с небольшим интервалом. В таких случаях возможно обжалование, так как закон не допускает наложение нескольких штрафов за одно и то же действие.
2. Ошибка в фото: Если на фото зафиксировано другое транспортное средство, это является основанием для обжалования. Важно предоставить доказательства, подтверждающие, что ваш автомобиль не мог совершить данное нарушение.
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3. Штраф на собственника при аренде или лизинге: Если автомобиль был в аренде или лизинге, и штраф пришел собственнику, он может быть обжалован. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие аренду или лизинг, а также информацию о том, кто в момент нарушения управлял автомобилем.
4. Штраф на прежнего собственника после продажи авто: Если автомобиль был продан, но штраф пришел на имя прежнего владельца, то он может обжаловать его, предоставив документы о продаже автомобиля.
5. Вынужденное нарушение: Если водитель был вынужден совершить нарушение по указанию инспектора или в результате поломки автомобиля (например, остановка в неположенном месте), это также может служить основанием для обжалования. Важно собрать доказательства (свидетельские показания, документы о поломке и т.д.).
При обжаловании важно грамотно составить заявление и приложить все необходимые документы и доказательства, чтобы увеличить шансы на положительное решение.
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