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Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих дорожных камер

Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих камер из 50 тысяч, которые попали туда ошибочно. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Национального автомобильного союза. По мнению правозащитников, такие камеры приводят к эффекту «кенгуру», когда водители замедляются перед камерой, которой в реальности нет, а после разгоняются, что приводит к аварийным ситуациям.


«В настоящее время ведутся работы по устранению отображения некорректных данных. Актуальные сведения размещены в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», — говорится в письме, сообщает «Газета.Ru».
В то же время сложно спорить с эффективностью дорожных камер. Как сообщает «Сiбдепо», благодаря комплексу «Паутина» кемеровские автоинспекторы смогли задержать водителя «четверки», на счету которого числилось 125 штрафов за нарушение ПДД общей суммой свыше 150 тысяч рублей. В итоге сотрудники возбудили в отношении него 257 исполнительных производств, а приставы конфисковали машину.

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В Москве ждут похолодание и плотный морозный ветер
Синоптик Позднякова: в среду в Москве ожидается похолодание и плотный ветер
17 декабря 2024, 20:02

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В среду, 18 декабря, в Москве ожидается похолодание до -10 градусов и плотный морозный ветер. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, к ночи температура опустится еще ниже — до -16, а на следующий резко поднимется до нуля.
«Днем начнется потепление, к вечеру четверга температура станет слабоотрицательной и даже поднимется до 0 °С. Температура будет выше климатической нормы на 2—3 °С. Эти резкие колебания температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии», — поделилась синоптик в беседе с RT.
В то же время у похолодания есть и свои плюсы. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемерово готовится к открытию большой ледовый городок для катания на коньках и игр в хоккей с мячом, а горожан и гостей города приглашают на праздничную программу «Путешествие в победный Новый год!».

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В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
Запущено рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
17 декабря 2024, 20:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье после реконструкции открыли участок Пироговского шоссе. Старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня в 6 утра мы открыли реконструированное Пироговское шоссе. Запустили дорогу в четыре полосы, которая имеет большое значение для наших жителей», – рассказал глава региона.
Рабочее движение запущено по участку шоссе (2,1 км) от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Его расширили с двух до четырёх полос. Это существенно улучшит дорожную ситуацию, обеспечит транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас порядка 40 тыс. человек в пиковое время теряют в пробках в 7-9 баллов по 1,5-2 часа. Теперь время в дороге сократится до 20-30 минут, а в обычные часы не превысит 10 минут.

В 2025 году для удобства и безопасности жителей вдоль «Пироговки» создадут пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки, обустроят наземные пешеходные переходы со светофорами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде «Виноградово – Болтино – Тарасовка». Это первая региональная дорога, построенная в Московской области в рамках концессии. Четырёхполосная скоростная трасса протяжённостью более 16 км связывает загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским.

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#автомобили
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Милонов предложил запретить брать с россиянок деньги за поиск партнеров
17 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на взимание платы с россиянок, которые ищут партнеров через брачные агентства. При этом, по его мнению, брать деньги с мужчин за такие услуги запрещать не стоит.
«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — заявил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести еще один запрет — на дарение алкогольных напитков. Его инициативу в разговоре с RT прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, отметив, что логика в подобной мере есть, но предусматривать в ней наказание в виде штрафов явно не стоит.
«Это проблема, которая легко решается. Однако я могу согласиться с тем, что спиртные напитки не должны превращаться в те самые универсальные подарки и их вручение не должно быть нормой. Это плохая практика и плохая традиция, от которой надо постепенно отказываться», — пояснил эксперт.
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#наказание
#депутат
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Ювелир рассказала, в каких украшениях встречать Новый год
Ювелир Ракутина: для празднования Нового года подойдут блестящие украшения
17 декабря 2024, 19:46

Фото: iStock/gregory_lee

Для празднования Нового года подойдут яркие, блестящие украшения, которые будут отражать свет словно чешуя змеи — символа 2025 года. Об этом рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина. По ее словам, главное правило при подборе украшений — это умеренность: одно крупное ювелирное изделие лучше, чем несколько маленьких.
Для тех, кто следует китайскому гороскопу, подойдут украшения в различных оттенках зеленого — изумрудный, мятный, малахитовый, оливковый, ментоловый, салатовый и фисташковый, отметила эксперт в беседе с «Петербургским дневником». Подходящими камнями она назвала изумруд, нефрит, агат, яшма, малахит и хризолит.

Как следует встречать Новый год также рассказала астролог Татьяна Стрельцова. В подробном гороскопе для каждого знака зодиака для «Москвы 24» она отметила, что, к примеру, у Тельцов главная тема 2025 года — это расширение, потому следует встретить Новый год за границей или в другом регионе.
«Также хорошо будет встретить Новый год в каком-нибудь элитном месте. А еще – купить книгу с той информацией, которую хотелось бы освоить в течение предстоящего года», — добавила астролог.
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Подмосковных водителей призвали соблюдать ПДД в условиях мороза и ветра
17 декабря 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Температура в Московской области в ночь на 18 декабря снизится до -15°С. Синоптики прогнозируют снег, ветер с порывами до 15 м/с и гололедицу на дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ведомстве напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД.
«В условиях непогоды следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, не превышать скорость, не совершать резких манёвров, быть аккуратными на съездах и поворотах, мостах и эстакадах, снижать скорость перед пешеходными переходами», – отметили в ведомстве.
Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, необходимо включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
«Помимо этого, нужно обязательно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и позвонить по телефону 112. Нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как при ухудшении погоды высок риск попасть в повторную аварию», – добавили в региональном Минтрансе.
Там подчеркнули, что пешеходам следует пересекать дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, а вечером носить световозвращатели, чтобы быть заметнее.

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#московская область
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Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году
17 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уже традиционно в начале нового года изменяется система оплаты ЖКХ, что ведет к росту цен на коммунальные услуги. Какие изменения ждут жителей России в новом году читайте в материале «Радио 1».

Изменения в оплате услуг ЖКХ с 1 января 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В 2025 году в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы в среднем на 11,9%. С лета 2025 года изменятся цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и газ. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках учета стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

Штрафы для собственников квартир с 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 2025 года законодательством будет ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Сейчас уже действуют нормы, запрещающие загромождение балконов и подъездов горючими материалами, использование легковоспламеняющихся материалов при отделке помещений и неправильная эксплуатация электросетей и бытовых приборов. За такого рода нарушения можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно новым правилам, штрафы за подобные нарушения увеличатся и составят от 5 до 15 тысяч рублей. К числу нарушений добавятся: отсутствие противопожарных датчиков и систем пожаротушения, установка дверей, затрудняющих эвакуацию, и использование общих площадей в качестве складских помещений.

Изменения в обязанностях содержания общего имущества


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В этом году в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. До внесения изменений ответственность за ремонт поврежденного общедомового имущества в многоквартирных домах полностью лежала на управляющих компаниях. Финансирование работ по устранению повреждений осуществлялось за счет фондов капитального ремонта и текущего содержания жилья.

В 2025 году ситуация полностью изменится. Теперь владельцы квартир будут сами отвечать за ущерб, причиненный общему имуществу. Например, если один из жильцов засорил мусоропровод или нарисовал граффити в подъезде, то его соседям придется доказать, что это сделал конкретный человек и через суд обязать его оплатить затраты на устранение засора мусоропровода или перекраску стены.

В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора
В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора

Изменения в оформлении документов за услуги ЖКХ


Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

С 1 марта 2025 года изменится порядок и методика расчета платы за коммунальные услуги и определение коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах. Плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счетчика тепла будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления тепла за 12 последних месяцев.

Согласно новому законодательству, управляющие компании будут указывать в квитанциях отдельную строку для расходов на текущий ремонт. Это нововведение обеспечит большую прозрачность в распределении средств и даст жильцам возможность лучше контролировать, как используются их деньги. Ранее средства на текущий ремонт собирались в рамках общей строки «на содержание дома», что часто вызывало непонимание у жильцов относительно назначения этих платежей.

Одним из значительных нововведений станет правило о передаче долгов за текущий ремонт. Если владелец квартиры продает жилье с непогашенными долгами по этой статье, новый собственник будет обязан их погасить. Это правило аналогично уже существующему для долгов по капитальному ремонту. Закон вступит в силу 1 января 2025 года, а с 1 октября того же года ответственность за долги по текущему ремонту перейдет к новым владельцам квартир, приобретенных с задолженностями по ЖКХ.

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Врач назвал главную проблему продажи БАДов на российском рынке
Врач Кондрахин: БАДы бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами
17 декабря 2024, 18:49

Фото: iStock/sasirin pamai

Депутаты Госдумы планируют принять закон о биологически активных добавках к пище. Законопроект предлагает дать врачам право назначать биологически активные добавки, а их перечень и заболевания, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав.
Кроме того, при изготовлении добавок нельзя будет использовать сырье, в котором присутствуют кормовые добавки, стимуляторы роста животных, отдельные виды лекарств и пестициды.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время биологическая активная добавка заместила слово «лекарство», однако это ошибочно.

«Биологическая активная добавка — это исключительно добавка к пище, которая содержит всего 30% действующего вещества, 30% от терапевтической нормы. Например, мы берём БАД, там написано «витаминный комплекс», но там нет лекарства — только поддерживающие дозировки, которые содержат суточную норму различных витаминов. Это не для лечения, а для поддержания. Они не прошли клинические исследования, в них только написаны показания, которые, как считает производитель, могут рекомендоваться», — объяснил врач.

Он добавил, что растительное сырье, чем являются БАДы, очень тяжело стандартизировать, потому что невозможно создавать одни и те же условия для растений и природы в целом.

«Проблема в том, что БАДы — это не лекарство. И закон не может требовать, чтобы они имели, как лекарства, регистрационное удостоверение, сертификат качества и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, многие биологически активные добавки бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами, поэтому, если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.

«Это серьезная вещь, например, витамин Д3 — это биологическая активная добавка. Продается без рецепта в любом магазине. Но у если его принимать для профилактики, то это одна дозировка, а в качестве лечения — другая», — сообщил специалист.

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Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
17 декабря 2024, 18:37

Фото: istock / Tatiana Gladysheva

Уже совсем скоро россияне соберутся за праздничным столом вместе с близкими, чтобы отметить главное событие зимнего сезона – Новый год.
Оливье и крабовый — уже привычные атрибуты новогоднего стола. Но если классика приелась и хочется чего-то нового? Редакция «Радио 1» собрала 6 лучших рецептов салатов, которые придутся по вкусу как консерваторам, так и новаторам.

Салаты на Новый год

Рецепт «Оливье» на новый год

Предлагаем приготовить оливье с курицей, воспользовавшись небольшой хитростью.

Нам понадобится:
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель — 6 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 1-2 шт.;
  • зеленый горошек консервированный — 1 стакан;
  • куриное филе — 300 г;
  • майонез — 150 г;
  • соль и черный перец — по вкусу.
Чтобы салат получился особенно вкусным, рекомендуем запечь часть ингредиентов.

  1. Овощи заверните в фольгу.
  2. Куриное филе посолите, поперчите, слегка смажьте подсолнечным маслом и также заверните в фольгу.
  3. Запекайте при 180 °C 30 минут. Достаньте курицу. Овощи можно оставить еще на 10-15 минут, если они сыроваты.
  4. Яйца отварите, опустите в холодную воду.
  5. Очистите от кожуры картофель и морковь, снимите скорлупу с яиц.
  6. Все ингредиенты нарежьте кубиками размером с зелёный горошек.
  7. Добавьте соль, специи, майонез и перемешайте.
Фото: istock / DronG

Рецепт «Мимоза» на Новый год

Когда места на праздничном стало катастрофически не хватает — можно подать салат порционно. Сквозь прозрачные стенки стакана или пиалы красиво просматриваются разноцветные слои.

Для приготовления потребуется:
  • картофель — 3 ш.т;
  • яйцо куриное — 2-3 шт.;
  • консервированная рыбная (лосось, горбуша, сайра, тунец) — 240 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • соль и перец — по вкусу.
Порядок приготовления «Мимозы»:

  1. Слейте масло из консервов, выложите рыбную мякоть на тарелку, разомните вилкой.
  2. Яйца отварите, очистите от скорлупы. Поделите белки и желтки, натрите их на мелкой терке.
  3. Картофель и морковь можно отварить или запечь, как указано выше. Готовые овощи очистите, натрите на терке.
  4. Мелко нарежьте небольшую луковицу. Если лук «злой», можно ошпарить его кипятком на 5 минут.
  5. Порядок слоев снизу вверх — картофель, рыба, лук, морковь, яичные белки, желтки. Все слои промажьте тонким слоем майонеза.
  6. Картофель и морковь можно слегка посолить — но не переусердствуйте, ведь майонез и консервы дадут достаточно вкуса.
Готовый салат оставьте пропитывать на пару часов.

Фото: istock / Elena Esich

Рецепт «Крабового» салата на Новый год

Попробуйте приготовить крабовый салат с пекинской капустой. Зелень — кладезь полезных микроэлементов. Капуста добавит изюминку в блюдо и сделает его «легче». Еще один секрет — слегка обжаренный лук.

Нам понадобится:
  • крабовые палочки — 300 г;
  • кукуруза консервированная — 300 г;
  • пекинская капуста — 200 г;
  • яйца (крупные) — 4 шт.;
  • майонез 4 — стол.л.;
  • лук — 1 шт;
  • соль, специи, зелень — по вкусу.
В идеале для салата использовать только зеленую часть капусты — так он получится более воздушным.

Порядок приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком.
  2. Нарежьте маленькую луковицу, слегка обжарьте до прозрачности, лишнее масло слейте.
  3. Кукурузу откиньте на сито и обсушите.
  4. Капусту нарежьте мелкой соломкой.
  5. При желании можно добавить измельченную зелень укропа или петрушки.
  6. Добавьте соль и перец.
  7. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Блюдо можно сразу подавать к столу.

Фото: istock / lisaaMC

Топ-3 необычных салатов на Новый год

Рецепт салата с курицей и грибами на Новый год

Вкусный, сытный, но крайне непопулярный салат с курицей, грибами и свежим огурцом станет отличным выбором на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 350 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • майонез или жирная сметана — 2 стол.л.;
  • растительное масло — 2 стол.л.
Порядок приготовления:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде.
  2. Шампиньоны промойте, высушите и нарежьте тонкими слайсами.
  3. Обжарьте грибы в течение 7-10 минут, регулярно помешивая.
  4. Нарежьте огурец на соломку.
  5. Куриное филе разорвите на волокна — так ингредиенты будут похожей формы, и салат будет выглядеть презентабельней.
  6. Укроп помойте, обсушите и мелко порубите.
  7. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
В качестве альтернативы майонезу можно использовать сметану — так салат будет менее калорийным.

Фото: istock / Gala Didebashvili

Рецепт грузинского салата на Новый год

Простой, вкусный и «нарядный» салат. Подойдет даже вегетарианцам.

Для приготовления потребуется:

  • фасоль консервированная красная — 1 банка;
  • орехи грецкие очищенные — горсть;
  • лук (в идеале красный) — 1 шт.;
  • гранат — 1-2 шт.;
  • кинза — 1 пучок;
  • чеснок — 1 долька;
  • оливковое масло — 3 ст. ложки;
  • бальзамический уксус — 1 ст.л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч.л.;
  • соль, перец — по вкусу.
Пошаговое приготовления:

  1. Замочите кинзу в холодной воде на 20 минут, затем тщательно промойте. Мелко нарежьте, часть отложите для украшения.
  2. Разрежьте гранат, извлеките зерна. Одну горсть также уберите в сторону.
  3. Грецкий орех слегка обжарьте, измельчите в крупную крошку.
  4. Луковицу помойте, почистите, мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве масла.
  5. Измельчите один зубчик чеснока.
  6. Слейте жидкость с фасоли, поместите бобы в миску. Смешайте с остальными ингредиентами.
  7. Для соуса смешайте оливковое мало, бальзамический уксус, хмели-сунели, соль и перец.
  8. Заправьте салат, тщательно перемешайте.
  9. Сверху украсьте гранатом и кинзой.

Салат «Французская любовница» на Новый год

Вкусный салат с интересным составом. В нём, на удивление, гармонично сочетаются курица, изюм, орехи и апельсин.

  • куриное филе — 150 г;
  • орехи грецкие — 50 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сыр твёрдый — 70 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • изюм — 50 г;
  • сахар - 1 ч.л.
  • уксус 9% - 1 ст.л.
  • майонез — по вкусу;
  • перец чёрный — по вкусу.
Как приготовить «французскую любовницу»:

  1. Отдельно отварите мясо и морковь на протяжении 30-40 минут.
  2. Залейте кипятком изюм, чтоб он стал мягче, затем промойте и высушите.
  3. Лук необходимо замариновать — сначала залейте кипятком на 5 минут, затем промойте холодной водой. После добавьте сахар, уксус и оставьте лук на 20 минут.
  4. Апельсин очистите от кожуры и прожилок. Каждую дольку нарежьте на 3-4 кусочка, в зависимости от размера апельсина.
  5. Филе нарежьте кубиком и положите на дно креманок, курицу посолите, поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.
  6. Сверху выложите маринованный лук, затем изюм и морковь. Снова промажьте майонезом.
  7. Натрите сыр на мелкой терке, посыпьте сверху. Обмажьте каплей майонеза, чтобы орехи могли «приклеится».
  8. Сверху орехов выложите кусочки апельсина.
Можно подавать его сразу, салат получается сочный и вкусный. Приятного аппетита!
Фото: istock / Olena Beisiuk


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#соль
#лук
#еда
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Радиостанция Судного дня передала в эфир 24 загадочных сообщения за сутки
17 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76, известная также как «‎Станция Судного дня», осуществила рекордную передачу, озвучив 24 сообщения с неясным содержанием. Об этом сообщается в группе в социальной сети «‎ВКонтакте», отслеживающей сигналы данной радиостанции.
По информации, опубликованной в группе, в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали такие слова, как «пучок», «бильярд», «нанайка» и «азбука». Обычно станция передает монотонные звуки, что делает эту передачу особенно необычной и вызывает множество вопросов.

УВБ-76, которая считается частью системы «Мертвая рука», была создана для обеспечения связи в случае ядерной войны и часто ассоциируется с концепцией «Судного дня».

Радиостанция начала свою работу в 1976 году и вещает круглосуточно. Однако 99,99% ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». В течение дня в эфире также прозвучали загадочные слова, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в 17:14 по московскому времени, стало «бродощёлк». Последняя активность в эфире была зафиксирована в сентябре этого года.

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