Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих дорожных камер

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Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих камер из 50 тысяч, которые попали туда ошибочно. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Национального автомобильного союза. По мнению правозащитников, такие камеры приводят к эффекту «кенгуру», когда водители замедляются перед камерой, которой в реальности нет, а после разгоняются, что приводит к аварийным ситуациям.
«В настоящее время ведутся работы по устранению отображения некорректных данных. Актуальные сведения размещены в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», — говорится в письме, сообщает «Газета.Ru».В то же время сложно спорить с эффективностью дорожных камер. Как сообщает «Сiбдепо», благодаря комплексу «Паутина» кемеровские автоинспекторы смогли задержать водителя «четверки», на счету которого числилось 125 штрафов за нарушение ПДД общей суммой свыше 150 тысяч рублей. В итоге сотрудники возбудили в отношении него 257 исполнительных производств, а приставы конфисковали машину.
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