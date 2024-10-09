ГИБДД предложила ввести новые ограничения для российских водителей

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ГИБДД предложила ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности и запретить удлинение рамы автомобиля в кустарных условиях. Данные проекты поправок к постановлению правительства России представлены на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что под запрет могут попасть двигатели, мощность или крутящий момент которых превосходит характеристики штатного мотора более чем на четверть. А раму автомобиля нельзя самостоятельно удлинять, если это не предусмотрено производителем. В настоящее время к таким манипуляциям часто прибегают водители большегрузов, чтобы увеличить грузоподъёмность машины.
Кроме того, в проекте указывает предложение о запрете самостоятельного перевода автомобиля с бензина на газ и установки дополнительных сидений, не предусмотренных в конструкции транспортного средства изначально.
По сведениям ГИБДД, запрет на установку мощных двигателей обусловлен тем, что они могут «порвать» трансмиссию автомобиля, в результате чего машина на полном ходу может попасть в ДТП.
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Кроме того, в проекте указывает предложение о запрете самостоятельного перевода автомобиля с бензина на газ и установки дополнительных сидений, не предусмотренных в конструкции транспортного средства изначально.
По сведениям ГИБДД, запрет на установку мощных двигателей обусловлен тем, что они могут «порвать» трансмиссию автомобиля, в результате чего машина на полном ходу может попасть в ДТП.
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Анастасия Чинкова