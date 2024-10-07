В России начнут проверки наличия ОСАГО по камерам

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В России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.
На совещании замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова было решено провести 12-месячный эксперимент. Согласно инициативе, все автомобили на дорогах будут сниматься дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, имеющая доступ к системе страхования, начнет сверять номерные данные автомобилей на фотографиях с базой данных ОСАГО.
Если полиса не окажется, система ГИБДД сделает повторный запрос на следующий день. В случае повторного отсутствия страховки водитель получит предупреждение через «Госуслуги». Это правило начнет действовать с 1 марта 2025 года.
До этого в Госдуму был внесен проект об увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО. В настоящее время размер штрафа составляет 800 рублей.
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Если полиса не окажется, система ГИБДД сделает повторный запрос на следующий день. В случае повторного отсутствия страховки водитель получит предупреждение через «Госуслуги». Это правило начнет действовать с 1 марта 2025 года.
До этого в Госдуму был внесен проект об увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО. В настоящее время размер штрафа составляет 800 рублей.
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Александр Климов