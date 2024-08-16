«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn
Проблема сосудистых заболеваний, к которым относится инсульт, до сих пор актуальна. Еще недавно считалось, что инсульт — это исключительно возрастное заболевание, однако, сейчас оно встречается у молодых людей и пациентов среднего возраста. И самое страшное, что его нельзя спрогнозировать, а порой даже определить.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.
Эксперт также развеял миф о том, что стресс провоцирует инсульт.
По его мнению, инсульт возникает не из-за сужения сосудов. И если давать средство для снижения давления, то больному станет еще хуже, и тяжесть инсульта усугубится, заключил специалист.
Читайте также:
«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь
Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
«Происходит мгновенное выпадение функций мозга: двигательной, когнитивной (память и мышление), нарушается чувствительность. Ослабляется мимика на одной стороне лица, начинаешь говорить, булькая ртом. Речь становится непонятной, руки обвисают и не могут подниматься и двигаться. Критичность к проблеме снижена, поэтому сам человек этого не поймет. Он может упасть и в беспомощном состоянии находиться до гибели или до тех пор, пока его не найдут. Счастье, если рядом оказывается родственник, друг, сосед, который видит со стороны и может помочь», — сказал врач.
Эксперт также развеял миф о том, что стресс провоцирует инсульт.
«Считают, что якобы стресс вызывает сужение сосудов, из-за чего кровь перестает поступать в какой-то регион головного мозга, и наступает инсульт. Это абсурд. Связь стресса с инсультом совсем другая, стресс может вызывать нарушение сердцебиения, что приводит к тромбозу. Тромбы выстреливают в печень, в легкие и головной мозг. Они приходят в сосудистые сплетения, которые питают головной мозг от коры вглубь», — объяснил эксперт.
По его мнению, инсульт возникает не из-за сужения сосудов. И если давать средство для снижения давления, то больному станет еще хуже, и тяжесть инсульта усугубится, заключил специалист.
Читайте также:
«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь
Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Анастасия Бондарева