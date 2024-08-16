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«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения

Врач Хорошев: инсульт возникает из-за тромбоза
16 августа 2024, 13:26
Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Проблема сосудистых заболеваний, к которым относится инсульт, до сих пор актуальна. Еще недавно считалось, что инсульт — это исключительно возрастное заболевание, однако, сейчас оно встречается у молодых людей и пациентов среднего возраста. И самое страшное, что его нельзя спрогнозировать, а порой даже определить.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.
«Происходит мгновенное выпадение функций мозга: двигательной, когнитивной (память и мышление), нарушается чувствительность. Ослабляется мимика на одной стороне лица, начинаешь говорить, булькая ртом. Речь становится непонятной, руки обвисают и не могут подниматься и двигаться. Критичность к проблеме снижена, поэтому сам человек этого не поймет. Он может упасть и в беспомощном состоянии находиться до гибели или до тех пор, пока его не найдут. Счастье, если рядом оказывается родственник, друг, сосед, который видит со стороны и может помочь», — сказал врач.



Эксперт также развеял миф о том, что стресс провоцирует инсульт.
«Считают, что якобы стресс вызывает сужение сосудов, из-за чего кровь перестает поступать в какой-то регион головного мозга, и наступает инсульт. Это абсурд. Связь стресса с инсультом совсем другая, стресс может вызывать нарушение сердцебиения, что приводит к тромбозу. Тромбы выстреливают в печень, в легкие и головной мозг. Они приходят в сосудистые сплетения, которые питают головной мозг от коры вглубь», — объяснил эксперт.

По его мнению, инсульт возникает не из-за сужения сосудов. И если давать средство для снижения давления, то больному станет еще хуже, и тяжесть инсульта усугубится, заключил специалист.

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#больница
Нарколог Холдин предупредил о риске внезапной смерти от энергетиков
16 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Компоненты, входящие в состав энергетиков, негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, потому продолжительное употребление таких напитков грозит проблемами с сердцем и даже внезапной смертью. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, кроме того, в состав входят вещества, улучшающие усвоение кофеина, удлиняющие и усиливающие его действие. Благодаря этому энергетики снижают усталость и повышают настроение. Но нервная система и резервы организма при этом истощаются», — сказал Холдин.
Он добавил, что кофеин и прочие компоненты напитка сужают сосуды, из-за чего повышается артериальное давление, следовательно, возрастает риск поражения сердца и мозга.

«При регулярном употреблении энергетиков могут случиться проблемы с сердцем, сердечный приступ, аритмия и даже внезапная смерть», — подчеркнул нарколог.
Он пояснил, что механизм действия всех энергетиков, вне зависимости от марки, один и тот же: сначала стимуляторы вызывают прилив энергии, а затем наступает резкий упадок сил и апатия.

«Нужно понимать, что энергетики не содержат в себе никакой энергии, они просто оказывают стимулирующие воздействие, за которым неизбежно приходит слабость», — заявил Холдин.
Специалист напомнил, что употребление энергетиков может вызвать тахикардию, бессонницу, рвоту и гипертонию, эти напитки противопоказаны детям, подросткам, беременны женщинам, пожилым людям и сердечникам. А также людям с повышенной возбудимостью.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
16 августа 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) бесплатно провели в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье процедура ЭКО проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года было выполнено более трёх тысяч таких процедур», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства области Людмилы Болатаевой.
В министерстве отметили, что для получения ЭКО бесплатно необходимо оформить соответствующую квоту. Подробная инструкция по оформлению этой льготы, а также перечень документов, которые для этого потребуются, размещены на сайте Минздрава Подмосковья в разделе «Информация».

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Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь

Стала известна неожиданная опасность сна при свете

Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
#эко
#омс
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь
«Вечерняя Москва»: названы три привычки, способствующие долголетию
16 августа 2024, 05:09

Фото: istock/ilona titova

В результате масштабного исследования ученые выявили три основных привычки, способствующих долголетию и улучшению здоровья.
Первым ключевым аспектом является снижение потребления соли, передает «Вечерняя Москва». Избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме, ухудшению кровообращения и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.

Второй важный момент — ограничение приема медикаментов. Чрезмерное использование лекарств может ослаблять иммунитет и вызывать зависимость от искусственных стимуляторов.

Третья привычка, на которую обращают внимание исследователи, — полноценный сон. Высыпаться важно сразу по нескольким причинам. Полноценный сон не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но и благоприятно сказывается на метаболизме и эмоциональном фоне.

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#москва
#ограничение
#инсульт
#сон
#инфаркт
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#опасность
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Стала известна неожиданная опасность сна при свете
Врач Калошина: сон при свете грозит ожирением
15 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/bernardbodo

Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что сон при свете или под телевизор может грозить заболеваниями, включая ожирение, а также хронический стресс.
«Выработка мелатонина — «гормона сна» — ночью происходит только при выключенном свете. Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.

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#человек
#опасность
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#стресс
#ожирение
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Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда
Учёный Ефимов предупредил об опасности глутамата натрия
15 августа 2024, 19:26

Фото: iStock/ValentynVolkov

Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявил, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
«Эта добавка чаще всего присутствует в блюдах в точках быстрого питания, где часто предлагают некачественную еду, а ее недостатки закрывают дозой приправы. Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме того, вкусовые добавки в блюдах быстрого питания могут вызывать привыкание.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.

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#диетолог
#питание
#здоровье
#пища
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Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
Врач Гузяева: Зубы могут выпасть из-за неправильного питания
15 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/Bojan89

Заведующая стоматологическим отделением клиники Ирина Гузяева заявила, что комплексной причина выпадения зубов у молодых людей является неправильное питание.
В частности, по её словам, к потере зубов может привести мягкая пища.

«Неправильное питание – комплексная причина выпадения зубов, которое может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов. При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба. Ослабевает фиксация зубов. Рафинированная мягкая пища тоже может привести к выпадению зубов. Для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также к потере зубов могут привести различные заболевания, такие как кариес, пульпит и периодонтит, пародонтит, пародонтоз, а также сахарный диабет, ожирение, остеопороз.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.

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#стоматология
#заболевания
#терапевт
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В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт
15 августа 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерский здравпункт появится в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здравпункт будет построен недалеко от местного дома культуры. В здании общей площадью около 90 метров предусмотрен кабинет фельдшера, а также смотровой кабинет и комната для проведения процедур. Медицинское учреждение будет обеспечено всем необходимым оборудованием», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение и организуют парковку.

Он добавил, что построить здравпункт планируется уже в этом году. Медучреждение будет обслуживать около 350 человек.

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Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их

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В подмосковные больницы Подмосковья поступило 16 передвижных рентген-аппаратов
#павловский посад
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#медицина
#здравоохранение
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
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Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
15 августа 2024, 14:35

Фото: iStock / Pirotehnik

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней. Речь идёт о многоплодной беременности, при которой у одного плода есть своя плацента, а вторая является общей для двух других плодов. При этом каждый из детей располагается в своём плодном пузыре.
«Рождение тройни – большое испытание для женского организма, поэтому пациентка находилась под тщательным наблюдением врачей и проходила регулярные обследования. Несмотря на некоторые осложнения, женщина переносила беременность хорошо. Однако на сроке 32-33 недели у одного из плодов заметили признаки развивающейся гипоксии, и будущую маму пришлось госпитализировать. Через несколько дней из-за прогрессирующей гипоксией второго плода было решено сделать экстренное кесарево сечение», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
В результате операции с разницей в минуту на свет появились три мальчика весом 2214, 1730 и 1820 г. Из-за недоношенности их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному была необходима искусственная вентиляция легких. Из операционной их сразу перевели в реанимацию новорождённых.

Через неделю лечения дети окрепли и стали дышать самостоятельно. Сейчас женщина и трое её сыновей уже выписаны.

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#роды
#роддом
#мониаг
#новорождённые
#беременность
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
15 августа 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные перинатальные центры и роддома пользуются популярностью среди жительниц других регионов России и даже стран. С начала года более 10,7 тыс. женщин специально приехали на роды в Московскую область, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«С начала 2024-го доля жительниц других регионов России и стран, родивших в Подмосковье, составила 26%. Это говорит о востребованности наших родовспомогательных учреждений и о высокой квалификации специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. 25% от общего числа составляют партнёрские роды», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что подробную информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здравоохранение
#здоровье
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#московская область
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#беременность
#роддом
#роды
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