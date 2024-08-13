Озвучены самые опасные болезни, протекающие без симптомов

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Терапевт Ольга Чиркова отнесла к опасным заболеваниям, которые могут протекать бессимптомно такие неинфекционные болезни, как диабет и гипертония.
«Гипертонию кардиологи называют «тихим убийцей» из-за того, что единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его не измерять или измерять нерегулярно, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 млн человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Неверов Никита в беседе с «Радио 1» рассказал, что избежать сезонных заболеваний можно несколькими способами.
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