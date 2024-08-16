«Спасает жизнь»: Невролог Хорошев назвал продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты

Проблема сосудистых заболеваний, к которым относится инсульт, до сих пор актуальна. Еще недавно считалось, что инсульт — это исключительно возрастное заболевание, однако, сейчас оно встречается у молодых людей и пациентов среднего возраста. И самое страшное, что его нельзя спрогнозировать, а порой даже определить.