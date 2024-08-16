«Спасает жизнь»: Невролог Хорошев назвал продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты

Фото: iStock/brizmaker
Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, в России снизилась, однако все равно является достаточно высокой. Как не стать жертвой сосудистой трагедии?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, из-за чего чаще всего происходят инсульты.
Он рассказал, как компенсировать калий в организме, назвав один простой продукт, знакомый всем.
По его мнению, также можно принимать средства для снижения агрегации эритроцитов, однако это только по рекомендациям лечащих врачей.
Читайте также:
«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения
Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
«Человек потеет и теряет большое количество электролитов — солей, которые нам нужны для того, чтобы управлять тканями или чтобы ткани могли управлять сами собой. Очень частая причина смерти людей, особенно на дачах. Количество калия, выходящего через кожу, человек не компенсирует, у него начинается аритмия, а дальше инсульт и смерть», — заявил эксперт.
Он рассказал, как компенсировать калий в организме, назвав один простой продукт, знакомый всем.
«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизни россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Потому что калий нужен всем. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», — заявил врач.
По его мнению, также можно принимать средства для снижения агрегации эритроцитов, однако это только по рекомендациям лечащих врачей.
Читайте также:
«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения
Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
Анастасия Бондарева