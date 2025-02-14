Кинологи раскрыли, испытывают ли собаки любовь

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Как понять, что собака любит своего хозяина, если она не умеет говорить? Считать это можно по ее поведению и сигналам, которые она подает. Если переносить человеческие чувства на животных, определенное поведение питомца можно назвать любовью.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что любовь собаки проявляется в привязанности.
Конечно, не стоит очеловечивать собаку и переносить наши эмоции и чувства на животное. Но тот факт, что питомец привязывается к человеку, дарит свою дружбу и остается преданным до конца своих дней, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить.
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«Собаки, действительно, могут быть преданы своему хозяину. Это можно понять по доверию питомца к человеку, по тому, с каким удовольствием она всякий раз выбирает хозяина для игры, как ждет его дома или просит ее успокоить в момент, когда испытывает страх», — прокомментировал он.
Собака доверяет хозяинуСобаки доверяют тем, кого считают надежным лидером. Если проводить параллель между привязанностью и любовью, то можно сказать, что, если питомец доверяет человеку, он его любит. То есть собака не нервничает рядом с тем, кого любит и к кому привязана. Она знает свой распорядок дня, знает, как хозяин отреагирует на то или иное поведение, за что он ее хвалит, а в каких ситуациях может наказать. Питомец испытывает привязанность к хозяину и с удовольствием выполняет команды, чтобы получить похвалу. Для собаки самое лучшее время – это время, проведенное с хозяином.
Питомец приносит любимые игрушкиУ каждой собаки есть свои особенные игрушки, которыми она не хочет делиться. Но когда собака любит человека, она может приносить ему свои игрушки, чтобы привлечь внимание или просто поиграть. Питомец делится с вами самым ценным, что у него есть, потому что доверяет вам и хочет именно вашего внимания.
Собака ищет убежище рядомКогда собака доверяет хозяину, в момент, когда она испытывает страх или тревогу, она может просить у него убежища. Например, кто-то прячется за ноги владельца при испуге, другие просят взять их на руки или просто встать рядом.
Сон рядом с хозяиномКогда собака любит хозяина, ей безопасно и комфортно спать рядом с ним. Сон рядом с владельцем иногда не просто привычка, а жест любви, привязанности и надежности. Питомец не прислушивается к разным звукам за дверью, не переваливается с бока на бок, потому что место рядом с хозяином всегда самое безопасное.
Собака ждет вас с работыНаверняка владельцы собак замечают, как собака быстрее остальных членов семьи понимает, что ее хозяин вот-вот придет домой. Когда питомец привязан к человеку, он может ждать его у двери или раньше всех подходить к ней, когда чувствует, что хозяин вот-вот придет.
Конечно, не стоит очеловечивать собаку и переносить наши эмоции и чувства на животное. Но тот факт, что питомец привязывается к человеку, дарит свою дружбу и остается преданным до конца своих дней, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить.
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Анастасия Панченко