Кинологи рассказали, что делать, если собака обдирает обои дома

Дизайнерское решение в виде оторванных кусков обоев может приглянуться не каждому собаководу. Некоторые собаки с особым энтузиазмом громят квартиру, что вызывает негодование и, порой, гнев у собаководов. Хозяин в этой ситуации может подумать, что питомец пытается напакостить специально, но причины этого поведения могут скрываться в скуке, страхе и других проблемах.