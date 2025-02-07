Кинологи рассказали, что делать, если собака обдирает обои дома

Фото: stockphoto/Spring Roney
Дизайнерское решение в виде оторванных кусков обоев может приглянуться не каждому собаководу. Некоторые собаки с особым энтузиазмом громят квартиру, что вызывает негодование и, порой, гнев у собаководов. Хозяин в этой ситуации может подумать, что питомец пытается напакостить специально, но причины этого поведения могут скрываться в скуке, страхе и других проблемах.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что собака может грызть обои, если ей не хватает физических нагрузок, у нее отсутствует новый опыт и впечатления.
«Питомец просто находит себе занятия дома, пока хозяин не обращает на него внимания. Кроме того, причиной такого поведения может стать страх, скука, проблемы со здоровьем. Главное не ругать питомца, а разобраться в ситуации», — прокомментировал он.
Почему собака обдирает обои
Отсутствие физической активности
Неполноценный выгул, отсутствие активных игр и другой физической нагрузки могут стать причиной деструктивного поведения собаки. Любому питомцу важно получать соразмерную нагрузку, это позволяет эму выплескивать скопившуюся энергию. Некоторые породы собак в целом нуждаются в больших физических нагрузках, например, хаски или джек-рассел-терьер.
Скука
Заскучавший питомец обязательно найдет себе дело, если его не займет хозяин. В этом случае в ход могут пойти как хозяйская обувь или мебель, так и обои. Чем больше у питомца свободного времени и энергии, тем сильнее он может громить квартиру.
Страх и стресс
Некоторые питомцы боятся оставаться одни дома. Из-за этого они могут начать нервничать и громить квартиру. Но даже, если причина стресса не одиночество, любое напряжение питомец может снимать доступными для него способами, в том числе, порчей обоев.
Фото: stockphoto/smrm1977
Отсутствие режима
Если хозяин часто меняет график прогулок, ритм жизни собаки сбивается. Собака не приучена к правилам в доме, не понимает, когда ее покормят, выведут гулять или поиграют. В этом случае питомец может начать нервничать и демонстрировать деструктивное поведение.
Как корректировать поведение
Важно не ругать и не наказывать собаку за такое поведение. В момент, когда вы поймали питомца за порчей имущества, нужно скомандовать «Фу!», «Нельзя!» и отправить любимца на место. После этого вам нужно проанализировать ваш подход к воспитанию и поведение собаки.
Если проблема в графике выгула и режиме, то хозяину важно их скорректировать, чтобы любимец не нервничал и привык к распорядку дня. При недостаточных физических нагрузках, стоит пересмотреть свой подход к занятиям с собакой. Некоторым гиперактивным собакам требуются также дополнительные физические нагрузки, например, занятия на дрессировочных площадках.
Когда собака обдирает обои от скуки, хозяину необходимо предложить ей альтернативу в виде игры: вы можете переключить внимание на совестное занятие или приобрести для собаки интерактивные игрушки, которые займут ее самостоятельной игрой. Если причина такого поведения в стрессе, важно устранить факторы, которые его вызывают. Не лишним будет проверить здоровье любимца.
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Анастасия Панченко