Кинолог рассказал, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать

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Некоторые фобии собак для владельца могут быть непонятны: что такого страшного можно найти в обычном пылесосе? Но есть питомцы, которых сильно пугает эта бытовая техника, порой, страх становится серьезной проблемой, потому что уборка в доме превращается в настоящее испытание для хозяина и питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что питомца может пугать не только шум от пылесоса, но и форма, движения, запахи.
Когда мы задаемся вопросом, почему собака боится пылесоса, первое, что приходит в голову — это шум. Конечно, неприятный звук может пугать и даже раздражать питомца. Это происходит потому, что у собак сверхчувствительные барабанные перепонки и звуки, которые нам не доставляют дискомфорт, могут сильно влиять на питомцев.
Но пылесос может пугать питомца своей формой, неожиданным включением, вибрацией. В момент включения пылесоса собака может начать лаять или просто попытается убежать от незнакомого и странного предмета. Кроме того, в процессе работы, пылесос поднимает пыль и развеивает запахи, что также может повлиять на реакцию животного.
Бывают ситуации, когда собака сначала не боялась пылесоса, а после испытывает стресс в процессе его работы. Это может произойти из-за неприятного опыта. Например, хозяин в процессе уборки задел хвост собаки прибором, или рукоятка в выключенном состоянии упала на питомца, а может кто-то из домочадцев в шутку пугал собаку работающим пылесосом. Все это может вызвать страх или даже агрессивное поведение.
Если питомец боится самого бытового предмета, то постепенно начните его приучать к нему. Сначала просто оставьте пылесос в комнате, позвольте питомцу познакомиться с предметом, обнюхать его. Поощряйте собаку за любое нейтральное поведение. Затем, не включая пылесос, начните имитировать движения, которые вы совершаете во время уборки. Так собака поймет, что пылесос может перемещаться по комнатам, и это безопасно для него. За спокойное поведение поощряйте любимца. Оставьте пылесос работающим сначала на несколько минут, затем увеличивайте интервал. Постепенно любимец привыкнет к бытовой технике и будет воспринимать ее нейтрально.
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Почему собака может бояться пылесоса
Когда мы задаемся вопросом, почему собака боится пылесоса, первое, что приходит в голову — это шум. Конечно, неприятный звук может пугать и даже раздражать питомца. Это происходит потому, что у собак сверхчувствительные барабанные перепонки и звуки, которые нам не доставляют дискомфорт, могут сильно влиять на питомцев.
Но пылесос может пугать питомца своей формой, неожиданным включением, вибрацией. В момент включения пылесоса собака может начать лаять или просто попытается убежать от незнакомого и странного предмета. Кроме того, в процессе работы, пылесос поднимает пыль и развеивает запахи, что также может повлиять на реакцию животного.
Бывают ситуации, когда собака сначала не боялась пылесоса, а после испытывает стресс в процессе его работы. Это может произойти из-за неприятного опыта. Например, хозяин в процессе уборки задел хвост собаки прибором, или рукоятка в выключенном состоянии упала на питомца, а может кто-то из домочадцев в шутку пугал собаку работающим пылесосом. Все это может вызвать страх или даже агрессивное поведение.
Как помочь любимцуСамый лучший вариант — разобраться в причинах, из-за которых собака испытывает стресс или страх. Если дело только в громком звуке, который пугает или доставляет дискомфорт питомцу, то постарайтесь не включать пылесос в комнате, в которой находится любимец: убирайтесь постепенно, оставляя собаку в комнате, где нет пылесоса.
Если питомец боится самого бытового предмета, то постепенно начните его приучать к нему. Сначала просто оставьте пылесос в комнате, позвольте питомцу познакомиться с предметом, обнюхать его. Поощряйте собаку за любое нейтральное поведение. Затем, не включая пылесос, начните имитировать движения, которые вы совершаете во время уборки. Так собака поймет, что пылесос может перемещаться по комнатам, и это безопасно для него. За спокойное поведение поощряйте любимца. Оставьте пылесос работающим сначала на несколько минут, затем увеличивайте интервал. Постепенно любимец привыкнет к бытовой технике и будет воспринимать ее нейтрально.
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Анастасия Панченко