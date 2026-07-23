Гибриды в России сохраняют более высокую цену при перепродаже, чем электрокары

23 июля 2026, 09:19

Эксперт Трандин: В России сейчас проще перепродать гибрид, чем электрокар

Фото: iStock/Ralf Hahn

Владелец группы компаний «Км/ч» Иван Трандин заявил, что на российском вторичном рынке гибридные автомобили сейчас продаются заметно легче электрокаров. Главным риском при покупке таких машин эксперт назвал возможные потери при дальнейшей перепродаже. Об этом сообщает «Российская газета».