Гибриды в России сохраняют более высокую цену при перепродаже, чем электрокары
Владелец группы компаний «Км/ч» Иван Трандин заявил, что на российском вторичном рынке гибридные автомобили сейчас продаются заметно легче электрокаров. Главным риском при покупке таких машин эксперт назвал возможные потери при дальнейшей перепродаже. Об этом сообщает «Российская газета».
По оценке специалиста, подзаряжаемые гибриды позволяют сократить траты на топливо примерно наполовину. У электромобилей экономия способна достигать 80%. Владельцы таких машин в отдельных регионах получают налоговые льготы и могут пользоваться выделенными полосами. Схема особенно удобна для поездок по городу, где на небольшой скорости работает электромотор.
При этом обслуживание подобного транспорта требует дополнительных расходов. После окончания гарантии содержание электрокара способно стать особенно затратным. Среди проблем Трандин выделил нехватку зарядных станций за пределами крупных городов и снижение запаса хода в морозную погоду.
По словам эксперта, покупатели охотнее рассматривают гибриды японских и корейских брендов. Доверие к ним повышают понятный ресурс силовой установки, прозрачная сервисная история и подтвержденный пробег. Электромобили, прежде всего китайского производства, теряют привлекательность из-за слабого спроса и опасений по поводу дорогой замены аккумулятора. Новые модели с более крупным запасом хода ускоряют снижение стоимости прежних версий.
На вторичном рынке цены на гибриды зависят от марки, года выпуска и состояния батареи. Подержанные модели китайских и японских брендов можно найти примерно от 1,5–2 млн рублей, а более свежие кроссоверы с небольшим пробегом обычно стоят 3–5 млн рублей. За премиальные, включая модели европейских марок, продавцы нередко просят от 6–7 млн рублей и выше.
Электромобили в среднем могут стоить дешевле сопоставимых гибридов, особенно на вторичном рынке: цены на отдельные модели начинаются примерно от 1–1,5 млн рублей. Однако новые электрокары и популярные китайские модели оцениваются в 3–6 млн рублей, а стоимость дорогих версий достигает 8–10 млн рублей. При покупке важно учитывать не только цену автомобиля, но и расходы на зарядную инфраструктуру, обслуживание и возможное снижение стоимости при перепродаже.
Читайте также: