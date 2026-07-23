Педагог ответил, стоит ли проверять личные переписки детей
Педагог Ахмадуллин: тайная проверка переписки подростка приведет к потере доверия
Педагог-психолог, автор развивающих книг для родителей и детей Шамиль Ахмадуллин рассказал, стоит ли родителям проверять личные переписки детей. Его слова приводит «Газета.Ru».
Специалист отметил, что такой контроль необходим для дошкольников и младшеклассников. Ребенок в этом возрасте еще не понимает, что такое мошенники, выманивающие персональные данные, и почему нельзя отправлять фото незнакомцам.
Эксперт пояснил, что в этом случае родительский контроль — не нарушение личных границ, а прямая обязанность по защите. Он рекомендовал знать пароли, интересоваться и смотреть, с кем переписывается ребенок, ставить фильтры и держать устройства в общем пространстве.
«Лучше открыто сказать: «Пока ты маленький, я присматриваю за тем, что происходит в твоем телефоне. Это про безопасность, например, как пристегивать тебя в машине». Ребенок должен понимать четко установленные правила», — добавил собеседник издания.Он посоветовал постепенно ослаблять контроль и переходить к договоренностям, когда ребенок достигает 9–12 лет. Тотальная слежка в этом возрасте вредит — школьник, которого проверяют без спроса, учится прятаться и обходить блокировки. Разумнее разъяснить ему правила цифровой безопасности: не общаться с незнакомцами, не отправлять личные данные и фото, рассказывать родителям о любых странных контактах.
Для подростков уважение к личному особенно важно. Тайное чтение переписки он воспринимает как предательство, после чего доверие теряется надолго и закрывается полностью. Исключение — обоснованное подозрение на реальную угрозу, заключил Ахмадуллин.