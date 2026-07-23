Педагог ответил, стоит ли проверять личные переписки детей

23 июля 2026, 08:43

Педагог Ахмадуллин: тайная проверка переписки подростка приведет к потере доверия

Фото: iStock/BrianAJackson

Педагог-психолог, автор развивающих книг для родителей и детей Шамиль Ахмадуллин рассказал, стоит ли родителям проверять личные переписки детей. Его слова приводит «Газета.Ru».





Специалист отметил, что такой контроль необходим для дошкольников и младшеклассников. Ребенок в этом возрасте еще не понимает, что такое мошенники, выманивающие персональные данные, и почему нельзя отправлять фото незнакомцам.



Эксперт пояснил, что в этом случае родительский контроль — не нарушение личных границ, а прямая обязанность по защите. Он рекомендовал знать пароли, интересоваться и смотреть, с кем переписывается ребенок, ставить фильтры и держать устройства в общем пространстве.

«Лучше открыто сказать: «Пока ты маленький, я присматриваю за тем, что происходит в твоем телефоне. Это про безопасность, например, как пристегивать тебя в машине». Ребенок должен понимать четко установленные правила», — добавил собеседник издания.