Гид бросил группу из 15 туристов на Камчатке без еды, воды и связи
Гид на Камчатке оставил 15 человек без еды, воды и связи и не вернул деньги за тур. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Организатор Николай из Красноярска водит группы на Камчатку, Алтай, в Непал, Аргентину и Китай. Мария купила место в недельном туре за 165 тысяч рублей.
В описании Николай обещал джипы, но туристов 13 часов везли на ПАЗе с дырявой крышей. Тур продлился четыре дня вместо семи. Гид заявил, что у него заблокировали карты, и предложил туристам самим добираться назад.
Люди не получили ни питания, ни гостиницы, ни развлечений. Они искали связь, вызывали трансфер за свои деньги и возвращались. Деньги организатор не вернул. Выяснилось, что он шёл по этому маршруту впервые. Пострадавших больше: многим мужчина не вернул авансы от 100 тысяч рублей. Туристы написали заявление в полицию.
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