Под Брянском нашли тело убитой женщины, пролежавшее в сундуке восемь месяцев
В Брянской области обнаружили тело убитой женщины, которое восемь месяцев находилось в сундуке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Полиция задержала супружескую пару. По версии следствия, в феврале они выпивали с 56-летней знакомой в селе Брасово, и между ними вспыхнула ссора.
27-летний мужчина и его 43-летняя жена жестоко избили гостью, и она умерла на месте. Тело спрятали в сундук в доме подозреваемого. После убийства пара уехала в другой регион к бывшему мужу фигурантки. Там у них произошёл конфликт, и экс-супруг обратился в полицию.
После задержания женщины полицейские изучили её телефон и нашли фотографии трупа. Так они узнали о теле в сундуке. Погибшую никто не искал, так как она не поддерживала связей с родственниками. Фигурантам предъявили обвинение в убийстве, суд отправил их в СИЗО.
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