В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на МЖД
В Москве задержали 18-летнего студента третьего курса подмосковного техникума. Его подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Инцидент произошёл 1 октября на железнодорожном перегоне Химки — Молжаниново Московской железной дороги.
Молодой человек действовал по указанию неизвестных. Эти люди вышли на него после того, как он познакомился с девушкой через чат-бот. Подозреваемому оплатили такси и перевели деньги на покупку расходных материалов. Парень прибыл к указанному месту, вскрыл трансформаторный шкаф, облил его растворителем и поджёг.
В течение нескольких часов правоохранители установили личность поджигателя и задержали его. Против юноши возбудили уголовное дело о террористическом акте. На время следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
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