В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на МЖД

16 октября 2026, 16:47

Фото: Istock/AlexRaths

В Москве задержали 18-летнего студента третьего курса подмосковного техникума. Его подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.