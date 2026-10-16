Ребёнок из России погиб в отеле Шарм-эль-Шейха, упав на высоковольтный кабель
Ребёнок из России погиб в пятизвёздочном отеле Шарм-эль-Шейха. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он упал с гамака на высоковольтный кабель.
Семья прилетела на отдых из Москвы с 11-летним сыном и трёхлетней дочкой. После ужина мальчик качался в гамаке, упал на газон и попал под разряд кабеля, который лежал в траве без предупреждающих знаков.
Школьник умер на территории отеля. Друг попытался его спасти и теперь лежит в больнице с проблемами с сердцем. В морге родителям сказали, что заключение займёт около десяти дней. Родные думают, что так хотят скрыть следы случившегося. Записи с камер семья не получила.
Сначала отель заявил, что дети сами полезли в трансформаторную будку. Через пару дней там сказали, что инцидента не было. Родные говорят, что администрация комплекса хочет замять дело ради репутации и внимательно следит за семьёй.
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