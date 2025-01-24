Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Гидробиолог назвал неожиданный факт о клещах и их популяциях

Гидробиолог назвал неожиданный факт о клещах и их популяциях

Гидробиолог Маринский: клещи не являются насекомыми
Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, однако пробуждение не является массовым. Многие исследователи говорят об увеличении популяции клещей в мире, так ли это?
Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУМ Вадим Маринский в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи не являются насекомыми.

«Клещи — это не насекомые, это паукообразные, у них восемь ножек, а не шесть. Хотя многие путают», — сказал эксперт.



По его словам, ситуация с увеличением популяций клещей многогранна.

«Для многих мелких беспозвоночных животных характерны периодические колебания численности. Причем периоды этих колебаний могут длиться десятилетия. То их больше, то их меньше. Действительно, сейчас, если мы говорим про европейскую Россию, даже в северных регионах, где отродясь про них не слышали, единичные случаи встречи наблюдаются. В некоторых регионах их видят чаще, чем раньше, но говорить о том, что через 50 лет все леса будут в клещах — нет», — отметил научный сотрудник.

Он добавил, что колебания численности — естественные процессы, за которыми наблюдают исследователи и специальные службы.

Читайте также:

«Ищут жертв»: Россиянам рассказали про массовую активность клещей из-за теплой зимы

В Подмосковье из-за аномально тёплого января проснулись клещи

Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля
#клещи
#насекомые
#биология
#животные
В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Депутат Свинцов: мы доберемся до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
24 января 2025, 12:48

Фото: iStock/Valeria Venezia

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пообещал добраться до тарологов, нумерологов, экстрасенсов и гадалок, а также заявил, что внес законопроект о запрете рекламы их услуг. По его мнению, россияне относят «огромные» суммы денег различным мошенникам.
«Причем огромные суммы. И люди абсолютно не отдают себе отчет, зачем они это делают. Сейчас нервное время во всех смыслах этого слова, и людям нужна какая-то помощь, какая-то опора. И вместо того, чтобы опираться на свои семьи, на детей или родителей, наши граждане решили, что самый простой способ — пойти, чтобы тебе погадали», — пояснил он в беседе с RT.
Помимо этого, стало известно, что каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников и лишался денег либо имущества. К соответствующим выводам пришел опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 15% опрошенных заявили, что аферисты звонят им каждый день, четверти звонят несколько раз в неделю, еще четверти — несколько раз в месяц.
«Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%)», — отмечает издание.
Читайте также:

«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов

«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов

HR-эксперт Мурадян: найм сотрудника по прогнозу таролога является дискриминацией
#деньги
#эксперт
#помощь
#имущество
#опрос
#семьи
#законопроект
#депутат
#астролог
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос: около половины россиян потратили 50 тысяч рублей за новогодние праздники
24 января 2025, 12:40

Фото: iStock/gregory_lee

Около половины россиян потратили примерно 50 тысяч рублей за новогодние праздники из-за активных трат на досуг, такси и отдых. К соответствующим выводам пришло исследование Anderida Financial Group. Такая сумма, как отмечается, составляет 54% от их привычных трат за месяц.
«Также практически каждый второй из этого числа опрошенных отметил, что активно посещал магазины и покупал подарки. 35% респондентов признались, что им удалось сохранить уровень трат на прежнем уровне и они потратили около 35 тыс. рублей за праздники. 15% сказали, что им удалось сэкономить, так как они провели каникулы дома», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Также были названы самые нестандартные новогодние посылки россиян — помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста и отопительный котел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора экспресс-доставки СДЭК. Самой популярной категорией отправлений стали средства красоты и ухода за собой ­— каждое пятое отправление.
«Также среди необычных предметов, которые отправляли россияне друг другу в новогодние каникулы, оказались средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур», — отмечает издание.
Читайте также:

Стало известно, какие подарки чаще всего отправляли близким на Новый год

HR-эксперт объяснил, почему зумеры не боятся увольнений

Абитуриентам вузов и колледжей Подмосковья предоставят 21 тыс. бюджетных мест
#эксперт
#исследование
#подарки
#каникулы
#магазины
#праздники
#экспресс
#новогодние каникулы
#россияне
#дома
#прибор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Треть геймеров в России записывают пароли от личных кабинетов в блокноты
24 января 2025, 12:36

Фото: iStock/AnnaStills

Треть геймеров в России все еще записывают пароли от личных кабинетов в бумажные блокноты. К соответствующим выводам пришел совместный опрос почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом четверть опрошенных, как отмечается, и вовсе не заботятся о том, как хранить реквизиты от своих учетных записей.
«Как показало исследование, только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи хранят тайные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджера», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем выяснилось, что мошенники научились выдавать инструменты для перехвата данных банковских карт за приложения государственных сервисов. Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT, больше всего подвержены риску пользователи устройств на базе ОС Android, так как в них разрешена установка приложений из неизвестных источников.
«Это дает киберпреступникам возможность распространять вредоносные программы под видом легитимных приложений. Чтобы защитить себя, пользователям необходимо проявлять осторожность: загружать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять операционную систему и антивирусное ПО, а также отключать NFC, если он не используется», — пояснил собеседник телеканала.
Читайте также:

Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей

Киберэксперт раскрыл, что придет на смену гонке вооружений между Россией и США

Мошенники воспользовались Трампом
#мошенники
#исследование
#приложения
#пользователи
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Покрылось чёрным»: Ученый объяснил мощную тёмную вспышку на Солнце
Ученый Эйсмонт: Солнце светит сквозь черноту, нужно готовиться к последствиям
24 января 2025, 12:35

Фото: iStock/noLimit46

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета, который длился около трёх часов. По данным учёных, вспышка сопровождалась выбросом холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода. Вещество постепенно разрушалось, но на протяжении трёх часов в солнечной короне наблюдалось чёрное облако плазмы.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал подробнее о черной плазме.

«Плазма, которая исходит от Солнца, это ядра водорода. То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это явление, действительно, очень редкое.

«Солнце частично покрывается чем-то чёрным, потому что не пропускает видимые фотоны. Это нам не грозит. Солнце сейчас в такой высокой фазе активности, периодически бывают выбросы плазмы и начинаются всякие явления — например, буря», — сказал ученый.

По его словам, последние три мощных выброса могут достичь земли и начнутся какие-то явления.

«Не всегда удаётся точно и надёжно предсказать последствия этих выбросов. Но лучше всегда быть готовым, чтобы их правильно встретить — морально не пугаться», — посоветовал Эйсмонт.

Читайте также:

На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса

Шесть в ряд: большой парад планет 2025, где и как наблюдать, влияние на знаки зодиака

На Земле началась сильная магнитная буря
#учёный
#ран
#солнце
#эксперт
#знаки
#парад
#небо
#астролог
#астрономия
#космос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогерам Поперечному* и Мэддисону грозит депортация из США по новому указу Трампа
24 января 2025, 12:26

Фото: iStock/Motortion

Три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из Штатов могут депортировать стендап-комика Данилу Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Илью Давыдова (Мэддисона).

По данным канала, власти США могут в скором времени депортировать сотни россиян, которые в настоящее время находятся в депортационных тюрьмах.

Все эти россияне формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах. После они ждали решений офицеров службы ICE с решением судов на временный въезд по упрощённой программе, которая была приостановлена после вступления Трампа в должность главы государства.

Читайте также:

Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg

Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран

Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди

*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#документы
#администрация
#россияне
#депортация
#мигранты
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения
Депутат Бессараб: средний возраст рождения первенца в Москве составил 30 лет
24 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/molka

Средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, составил 30 лет в Москве и 26 лет в среднем по стране. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это большая проблема, так как женщины теряют часть своего фертильного возраста, когда родить ребенка можно без каких-либо осложнений.
«Даже в 1990-е молодые люди чаще решались на рождение ребенка, часто это были студенческие семьи. Сегодня средний возраст рождения — 26 лет по России и около 30 лет в Москве. Это говорит о том, что молодые люди теряют часть фертильного возраста, когда можно спокойно, без проблем, без специальных программ родить ребенка», — посетовала парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране. Он отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям. Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.

Читайте также:

Путин назвал приоритетную цель России

В Татарстане предложили диспансеризацию молодых семей для повышения рождаемости

В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
#семья
#владимир путин
#президент
#возраст
#любовь
#семьи
#страны
#зарплаты
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
HR-эксперт объяснил, почему зумеры не боятся увольнений
HR-эксперт Мурадян: зумеры не боятся увольнений из-за доступа к онлайн-заработку
24 января 2025, 12:05

Фото: istockphoto/Dacharlie

Зумеры не боятся увольнений и не держатся за работу, так как не связывают ее со своей идентичностью в отличие от прошлых поколений, а считают лишь одной из частей жизни. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы, HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, молодое поколение также имеет доступ к большему количеству ресурсов и проще находит способы заработка в интернете.
«Зумеры выросли в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации. Они привыкли к изменениям и адаптации, что делает их более гибкими в вопросах карьеры. В отличие от предыдущих поколений, которые часто связывали свою идентичность с работой, молодые люди рассматривают карьеру как часть своей жизни, а не ее основную составляющую», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Мурадян подчеркнул, что помимо этого зумеры ставят в приоритет личное счастье и эмоциональное здоровье, а работу, воспринимаемую как возможность для реализации, готовы легко поменять.
«Преимущество зумеров перед более старшим поколением заключается в их смелости принимать решения, готовности к риску и способности адаптироваться к новым условиям», — заключил он.
Читайте также:

Психолог раскрыл причины повышенной тревожности у зумеров

HR-эксперт раскрыла, как часто россияне стали менять работу

«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров
#психолог
#эксперт
#здоровье
#счастье
#рост
#россияне
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайский Новый год 2025: какого числа, как отмечают, традиции и история
24 января 2025, 11:58

Фото: istockphoto / olaf1741

Китайский Новый год, известный также как Праздник Весны, — это один из самых значимых и ярких праздников. Этот торжественный период наполнен особыми традициями и яркими фестивалями. Подготовка к китайскому Новому году начинается за несколько недель до праздника, и само празднование может длиться более двух недель. Завершаются торжества Праздником фонарей, который считается одним из самых ярких и красочных в Китае. «Радио 1» расскажет об истории праздника и том, как его отмечают во всём в Китае и мире.

Что такое китайский Новый год


Китайский Новый год, известный как Чуньцзе, является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В китайской культуре он также известен как Лунный Новый год, Весенний фестиваль или Праздник весны.

Праздник знаменует начало нового года согласно традиционному китайскому лунно-солнечному календарю.

Когда отмечается китайский Новый год в 2025 году


Новый год по восточному календарю не имеет определённой даты, каждый год праздник отмечается в разные дни в период с 21 января по 21 февраля.

Второе новолуние после зимнего солнцестояния произойдёт 29 января 2025 года. Эта дата станет началом Нового года по восточному календарю.

Примечательно, что в Китае будут встречать не 2025 год, а 4722-й.

Как появился китайский Новый год


Китайский Новый год — один из старейших праздников в мире. Согласно легенде, его основал китайский император, который занял трон более 4000 лет назад. Он собрал своих советников, чтобы они поклонились небу и земле, и с тех пор этот день стал считаться началом первого лунного месяца в китайском календаре. Когда Китай перешёл на григорианский календарь, китайский Новый год стал называться Праздником весны. В этом названии заключён глубокий смысл: несмотря на холода, люди уже приветствуют весну и связанные с ней надежды на новые начинания.

Однако есть и мифологическая версия образования праздника. Легенда гласит, что злой дух Нянь ежегодно приходил в деревни, чтобы уничтожать урожай, животных и дома.

Местные жители обнаружили, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и яркого света. Чтобы защитить себя, они начали украшать дома красными лентами, развешивать фонари, зажигать фейерверки и громко хлопать в барабаны. Эти традиции отпугнули чудовище, и люди стали ежегодно повторять ритуалы в канун Нового года, чтобы обезопасить себя. Так мифологическая борьба с Нянем легла в основу праздника.

Фото: istockphoto / Toa55

Сколько длится китайский Новый год


Продолжительность праздника составляет 15 дней: в первый день отмечается Новый год, а затем в течение следующих 14 дней в городах проходят народные гулянья. Однако официальные выходные в КНР длятся всего неделю.

Кроме того, Новый год в Китае также является праздником весны, поскольку считается, что в это время природа пробуждается после зимнего периода.

Почему в Китае живут по лунному календарю


В Китае традиционно используется лунно-солнечный календарь, потому что он исторически был связан с сельским хозяйством и помогал точно определять сезоны для посева и сбора урожая. Календарь также определяет даты традиционных праздников, таких как китайский Новый год.

Несмотря на то, что для повседневных дел используется григорианский календарь, лунно-солнечный календарь сохраняет свою важность для праздников и обрядов, отражая глубокое уважение к природе и культурным традициям.

Как отмечают китайский Новый год в Китае и в мире


Китайский Новый год — это яркое и грандиозное событие, которое отмечается не только в Китае, но и во многих странах с китайской диаспорой.

В Китае праздник начинается с тщательной подготовки: люди убирают дома, чтобы избавиться от старого и встретить новый год с чистотой и порядком. Дома украшаются красными фонариками, вырезками и надписями, которые символизируют удачу и защиту от злых духов. В канун Нового года китайцы собираются с семьей за праздничным ужином, на котором подают традиционные блюда. В полночь запускаются фейерверки, которые, по верованиям, отпугивают злых духов и приносят счастье.

Особое внимание уделяется красным конвертам с деньгами — хунбао, которые старшие члены семьи дарят младшим, желая им удачи и благополучия.

Танцы драконов и львов на улицах — это неотъемлемая часть праздника, которые сопровождаются шумной музыкой и фейерверками, создавая атмосферу веселья и радости.

В странах с китайской диаспорой — например, в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и США — также проходят масштабные празднования. Здесь устраиваются парады, уличные фестивали и культурные мероприятия, отражающие местные традиции и обычаи. В Сингапуре и Малайзии, например, проводят Парад Чингай, а в Вьетнаме отмечают Тет — вьетнамский Новый год, который имеет свои особенности, но также базируется на лунном календаре.

Фото: istockphoto / SeventyFour

Что такое хунбао и почему его дарят на китайский Новый год


Хунбао — это красный конверт, в который традиционно кладут деньги. Его дарят на разные праздники. Особенно популярна эта традиция на китайский Новый год, когда взрослые дают деньги детям или молодоженам, чтобы пожелать удачи и процветания.

Красный цвет конверта символизирует удачу и защиту от злых духов, а сам подарок выражает пожелание счастья и благополучия на весь год. Такой жест означает, что даритель делится своей удачей с получателем, надеясь, что она принесет ему счастье и достаток.

Читайте также:

Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать

Французский актер оценил традицию празднования старого Нового года

Васильев день 2025: когда отмечается праздник, традиции и что нельзя делать 14 января
#фестиваль
#праздник
#урожай
#новый год
#китай
#традиции
#мероприятия
#подарок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год ликвидировали более 200 аварийных недостроев
24 января 2025, 11:51

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 200 объектов незавершённого строительства, находившихся в аварийном состоянии, ликвидировали в Московской области в 2024 году, часть из них снесли, а часть привели в порядок, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«По итогам 2024 года органы местного самоуправления ликвидировали 203 аварийных недостроя, из них 174 было снесено, пять объектов привели в нормативное состояние, а 27 вовлекли в хозяйственный оборот, в том числе через приватизацию, для последующего восстановления», — говорится в сообщении.
В 2025-2026 гг. в Московской области планируется решить судьбу ещё 414 недостроенных объектов. По каждому из них был проведён анализ, в результате 264 недостроя должны снести, 53 — достроить, а 94 — вовлечь в хозяйственный оборот.

Читайте также:

В чеховском посёлке Любучаны снесли многоквартирный дом с пристройкой

В Мытищах снесли аварийный многоквартирный 92-летний дом

Бизнес Подмосковья согласовал онлайн около 2 тысяч фасадных схем
#минимущества
#недострой
#московская область
#снос
#строительство
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате