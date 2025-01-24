Гидробиолог назвал неожиданный факт о клещах и их популяциях

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Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, однако пробуждение не является массовым. Многие исследователи говорят об увеличении популяции клещей в мире, так ли это?
Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУМ Вадим Маринский в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи не являются насекомыми.
По его словам, ситуация с увеличением популяций клещей многогранна.
Он добавил, что колебания численности — естественные процессы, за которыми наблюдают исследователи и специальные службы.
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«Клещи — это не насекомые, это паукообразные, у них восемь ножек, а не шесть. Хотя многие путают», — сказал эксперт.
По его словам, ситуация с увеличением популяций клещей многогранна.
«Для многих мелких беспозвоночных животных характерны периодические колебания численности. Причем периоды этих колебаний могут длиться десятилетия. То их больше, то их меньше. Действительно, сейчас, если мы говорим про европейскую Россию, даже в северных регионах, где отродясь про них не слышали, единичные случаи встречи наблюдаются. В некоторых регионах их видят чаще, чем раньше, но говорить о том, что через 50 лет все леса будут в клещах — нет», — отметил научный сотрудник.
Он добавил, что колебания численности — естественные процессы, за которыми наблюдают исследователи и специальные службы.
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Анастасия Бондарева