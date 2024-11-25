Гидрометцентр: большая часть недели в Москве пройдет без осадков

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Большая часть наступившей недели пройдет преимущественно без осадков. Об это сообщает Гидрометцентр России. Небольшой и умеренный снегопад в столичном регионе, как отмечается, прогнозируется лишь в четверг.
«Большую часть недели столичный регион будет находиться под влиянием антициклонов, который обеспечит погоду преимущественно без осадков. Лишь в четверг с прохождением атмосферного фронта с запада, с которым будет связана смена одного антициклона другим, прогнозируется снег небольшой и умеренной интенсивности», — сказано в материале, передает Агентство городских новостей «Москва».В сообщении говорится, что температура воздуха на нынешней неделе будет колебаться в небольших интервалах вблизи климатической нормы.
Однако столь стабильная погода ожидается не во всей России. К примеру, в Кузбассе тем временем обещают мощные температурные качели, от -18 ночью до +2 днем, сообщает «Сiбдепо». Вместе со столь серьезным температурным разрывом на этой неделе синоптики прогнозируют переменную облачность, туманы, изморозь и гололедицу.
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