В Москве обещают небольшой снегопад и до -4

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается небольшой снегопад, от -2 до -7 ночью, и от -2 до -4 градусов мороза днем. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, слабые осадки будут вызваны теплым атмосферным фронтом, проходящим через столицу.
«В среду ночь еще продержится у нас без осадков с практически такой же температурой — -2...-7 °С ночью, а днем может местами потеплеть до 0...+1 °С. По области еще до -4 °С в отдельных районах будет сохраняться», — рассказал он в беседе с RT.Ильин также добавил, что атмосферное давление будет постепенно снижаться с 760 миллиметров ртутного столба в понедельник до 750-752 единиц к концу недели.
Свой прогноз на вторник, 26 ноября, также дала астролог Оксана Воронина. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что в этот день Меркурий снова станет ретроградным и принесет с собой множество неурядиц: ошибки в документах, опоздания, забывчивость и всякого рода нестыковки.
«В этот период очень важно поставить заслон для ненужной информации, а все необходимые данные тщательно проверять — ничего нельзя принимать за чистую монету», — поделилась она.Астролог подчеркнула, что в этот день не рекомендуется устраиваться на новую работу, а если других вариантов нет, то следует обстоятельно договариваться обо всем с работодателем. Также, по ее словам, не следует заводить домашних животных, кроме тех, кто появляется в жизни неожиданно.
«На этот раз ретроградный Меркурий будет проходить в Стрельце, а основной дар этого знака – умение мыслить масштабно и стратегически. Поэтому период станет идеальным, чтобы определиться с главной целью, основной задачей и задать себе вопросы: чего я хочу от жизни, куда иду и как могу прийти?», — добавила Воронина.Читайте также:
Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря
Раскрыта одна из главных тайн Христа
Молодая семья из Красногорска приобрела квартиру благодаря жилищной программе
Данил Пономарев