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Загруженность дорог Подмосковья составляет пять баллов утром 25 ноября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Утром 25 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 992 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве по трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными из-за гололедицы. Необходимо соблюдать осторожность на дороге, придерживаться скоростного режима и дистанции, избегать резких манёвров.

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#дороги
Володин: Поступает много обращений о чрезмерной загруженности школьников
25 ноября 2024, 10:19

Вячеслав Володин (Фото:kremlin.ru)

От родителей школьников поступает много обращений, в которых он жалуются, что их дети проводят за учёбой по 8-10 часов в день. Конечно, такая нагрузка является чрезмерной.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По данным экспертов, 70-80% детей испытывают постоянную усталость от процесса обучения. Это не лучшим образом сказывается на их здоровье, отметил он. Кроме того, при такой занятости у школьников практически не остаётся времени на свои увлечения и живое общение со сверстниками.

Среди факторов, влияющих на нагрузку детей, спикер нижней палаты российского парламента назвал постоянное усложнение школьной программы, перегруженное расписание — порой до восьми уроков в день, объём и сложность домашних заданий, работу над индивидуальными проектами. Каждый третий школьник в России учится по субботам, заключил Володин.

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#расписание
#вячеслав володин
#здоровье
#школьник
#рф
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В Московской области было проведено более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры
25 ноября 2024, 10:17

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

В 2020 году в Московской области был запущен проект по мониторингу объектов культурного наследия с использованием приложения «Проверки Подмосковья». С тех пор провели более 280 тысяч проверок, из которых около 66 тысяч приходится на текущий год, сообщает Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
С помощью приложения «Проверки Подмосковья» около 1,6 тысячи специалистов контролируют состояние библиотек, театров, музеев, образовательных учреждений и досуговых центров в Московской области, включая прилегающие территории. Более 2,5 тысячи объектов культуры находятся под цифровым наблюдением.

Еженедельно в приложении проводится проверка состояния входных групп, пандусов, ограждений и чистоты территории с использованием специального чек-листа. Сначала искусственный интеллект анализирует полученные данные на соответствие стандартам, а затем результаты передаются модераторам — сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Если они обнаруживают нарушения, они возвращают задание исполнителю для доработки.

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Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»
25 ноября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в жилом квартале «Надежда» на территории городского округа Ступино, ход строительных работ проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На объекте ежедневно работают от 73 до 80 человек. На мой взгляд, этого количества недостаточно для того, чтобы работы шли согласно установленному графику. Мы договорились с подрядчиком об увеличении числа работников до 100», — рассказал Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских. Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В настоящее время на объекте ведётся отделка фасада и внутренних помещений, продолжается монтаж инженерных сетей. На пришкольной территории установлены основания для детских и спортивных площадок, обустраиваются асфальтовые пешеходные дорожки, монтируется ограждение.

Закончить строительство школы должны в 2025 году.

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#строительство
#школа
#сергей мужальских
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Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
25 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/Heychli

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что после ухода Богинского управлять «Яковлевым» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха. При этом он останется на своём пережнем посту.

Управляющим директором «Туполева» назначен заместитель гендиректора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

По данным компании, входящей в «Ростех», такие меры были приняты для реализации приоритетных гражданских программ ОАК и на фоне необходимости в кратчайшие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолётов.

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#меры
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В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» возводят школу на 600 мест
25 ноября 2024, 09:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах идёт строительство школы на 600 учеников, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день проведены следующие работы: вынос в натуру и закрепление геодезических осей на местности, разработка котлована с ручной доработкой до проектных отметок, уплотнение дна котлована до проектного значения, устройство бетонной подготовки и двух фундаментов под башенные краны, монтаж двух башенных кранов, возведение временных зданий и сооружений (временных дорог, арматурного цеха).

Также выполняются работы по сварке каркасов, изготовлению арматурных изделий, армированию фундаментов и последующему бетонированию.

В новой школе общей площадью более 4400 квадратных метров будут спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский кабинет. На территории оборудуют беговые дорожки, волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки для активного отдыха.

Открытие школы запланировано в первом квартале 2026 года.

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#жк
#строительство
#подмосковные стройки
#подмосковье
#мытищи
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На Ступинском химзаводе проведи выездную администрацию
25 ноября 2024, 09:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встречу с населением в формате выездной администрации провело руководство городского округа Ступино на территории Ступинского химического завода, сотрудники предприятия смогли обсудить волнующие их вопросы с чиновниками и депутатами, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Приехали на ведущее предприятие в сфере химической промышленности. Генеральный директор Василий Павлович (Гавриков — прим. ред.) вышел с инициативой, мы откликнулись и решили провести здесь встречу в формате выездной администрации. Вопросы – разные. Решения проблем взяты на контроль, часть работ запланируем на следующий год», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В частности, в ходе встречи жительница Большого Образцова попросила отсыпать щебнем дорогу в селе. Эти работы включат в план будущего года. Кроме того, по просьбе жителей глава округа поручил рассмотреть возможность перенести газификацию села с 2027 года на более ранний срок.

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#ступино
#сергей мужальских
#выездная администрация
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На автозаправках Павловского Посада провели акцию «Засветись»
25 ноября 2024, 09:23

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию «Засветись» провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС на автозаправочных станциях Павловского Посада: специалисты напоминали водителям о необходимости надевать световозвращающий жилет при вынужденной остановке машины вне населённого пункта в тёмное время суток или при плохой видимости, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подобные рейды на заправках мы проводим каждый месяц. Кроме того, встречаемся с жителями на улицах города и проводим мероприятия для детей. Это важно для сокращения и профилактики несчастных случаев на дороге», — сказала инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» старший лейтенант полиции Анастасия Терехина.
В ходе акции автоинспекторы объясняли водителям важность использования световозвращающего жилета для защиты их жизни, а также раздавали тематические листовки.

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#павловский посад
#госавтоинспекция
#безопасность
#пдд
#водители
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В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
25 ноября 2024, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, посвящённый матерям, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди участниц мероприятия были многодетные мамы и те, кто воспитывает приёмных и особенных детей. Почётными гостями праздника стали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, священник Евгений Муравьёв и представители администрации и депутатского корпуса.

«Мама — это слово знакомо с самого детства. Все знают: мама оберегает, мама – самая лучшая. Быть мамой – это нелегкий труд, наполненный ежедневными заботами о семье, доме. И еще большим чувством любви к своим детям. С праздником вас, дорогие мамы! Пусть ваши сердца как можно меньше омрачаются тревогой! Продолжайте дарить вашу любовь и наполнять светом нашу жизнь!» — сказал Шувалов.
Концерт начался с театральной постановки молодых участников студии «Каданс». Они обратились к женщинам-матерям со словами любви.

Театр танца «Те самые» показал великолепное жанровое представление, персонажи которого будто сошли с полотен великих фламандских художников.

Ансамбль Московской областной филармонии «Русский тембр» под руководством Вячеслава Кузьминского поразил зрителей исполнением русских песен, музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель» и других композиций. Вместе с ансамблем выступила солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, которая исполнила известные песни «Поговори со мною, мама», «Выйду на улицу» и другие.

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#день матери
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В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей
25 ноября 2024, 09:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи начали выдавать собственникам квартир в корпусах №5, 6 и 10 в жилом квартале «Одинград. Семейный», расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусах №5, 6 и 10 расположено 725 квартир, общая площадь новостроек составляет 49 тысяч квадратных метров. Дома находятся на Западной улице в Одинцовском округе», — отмечается в сообщении.
В домах есть квартиры как с классическими, так и с европланировками, с гардеробными и гостевыми санузлами. В подъездах установлены бесшумные лифты, а входы сделаны безбарьерными — на уровне земли. Кроме того, имеются помещения для хранения колясок.

По периметру квартала обустроена автостоянка. Кроме того, рядом с жилыми корпусами возводится многоэтажный паркинг.

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