Загруженность дорог Подмосковья составляет пять баллов утром 25 ноября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 25 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 992 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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