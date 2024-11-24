Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снежный покров в Москве и области сохранится до начала декабря, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что снег, выпавший в результате прихода циклона, может не растаять до конца следующей недели, температура упадет к пятнице, ночью она будет ниже нуля.
Начиная со следующей пятницы днем температура будет колебаться в диапазоне от минус двух до плюс двух градусов.
Ранее Вильфанд предупредил, что в воскресенье днем в Москве и области ожидается сильный гололед. В ночь на воскресенье температура в Москве и области опустится до минус четырех.
Читайте также:
Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных
Синоптик Леус предупредил о трети нормы осадков ноября в Москве за субботу
Москвичам пообещали небольшую зиму
«В большой степени вероятности можно говорить о том, что до конца следующей недели температура будет такая, что снег еще останется», – уточнил Вильфанд.
Начиная со следующей пятницы днем температура будет колебаться в диапазоне от минус двух до плюс двух градусов.
Ранее Вильфанд предупредил, что в воскресенье днем в Москве и области ожидается сильный гололед. В ночь на воскресенье температура в Москве и области опустится до минус четырех.
Читайте также:
Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных
Синоптик Леус предупредил о трети нормы осадков ноября в Москве за субботу
Москвичам пообещали небольшую зиму
Александр Климов