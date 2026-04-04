Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в России
Аномальная погода в России наблюдается в Центральной Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
До 8 апреля в Центральной Сибири, включая Красноярский край, прогнозируется аномальная погода с резкими колебаниями температуры. Днем воздух может прогреться до плюс 10 градусов, но ночью возможны похолодания до минус 15 градусов. На Дальнем Востоке, в частности в Магадане, также ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные похолодания и шторма, вызванные циклонами.
Средняя температура апреля будет превышать норму на 0,5 градуса: ночами ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем — от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ожидается значительное количество осадков. После прохождения циклонов возможно дальнейшее понижение температуры: ночью до минус 7-12 градусов, а днем до минус 1 градуса, подчеркнула Паршина.
Синоптик также отметила, что на Урале, включая Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, сохранится аномально теплая погода, которая будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. Возможны температурные рекорды.
