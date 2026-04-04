Никонов день 5 апреля: почему нельзя оставлять дом неубранным, спать на чужой подушке и держать деньги на виду, народные приметы
Согласно народному календарю, 5 апреля отмечается Никонов день. Такое название праздник получил в честь святых покровителей этой даты — преподобного Никона Печерского и преподобномученика Никона Сицилийского. На Руси этот день посвящали наведению чистоты и изгнанию нечистой силы с помощью мяты. О приметах, традициях и запретах праздника читате в материале «Радио 1».
История праздникаДо прихода христианства апрель на Руси был временем пробуждения природы от зимнего сна. Славяне стремились помочь весне: жгли костры, очищали жилища от накопившейся за зиму грязи и привечали первых перелётных птиц. Когда православие прочно вошло в жизнь народа, языческие обряды обрели новые смыслы. День очищения совпал с днём памяти двух Божиих угодников.
Главный покровитель даты — преподобномученик Никон Сицилийский. Он жил в III веке в Неаполе. Его мать была христианкой, но отец-язычник воспитал сына в поклонении идолам. Никон стал храбрым воином. Однажды в бою, когда его отряд был окружён, он вспомнил материнские наставления и осенил себя крестным знамением. Молитва спасла его — враг был разбит.
Никон дал обет креститься. Он долго искал священника во времена гонений. Наконец, епископ Феодосий совершил над ним таинство и постриг в монахи. Через три года святой вернулся домой. Он успел проститься с умирающей матерью и ушёл проповедовать в Сицилию. Там к нему присоединились 199 учеников. Все они были схвачены правителем Квинтианом. Учеников убили на глазах у учителя, а самого Никона долго пытали, а затем обезглавили. Тело святого, по преданию, было чудесно обретено и погребено епископом Мессины.
На Руси также особо чтили преподобного Никона Печерского. Он жил в XI веке и был игуменом Киево-Печерского монастыря. При нём была построена и украшена знаменитая каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Летописец называл его «мужем добродетельным и искусным в книжном деле». Скончался преподобный Никон в 1088 году, а его мощи покоятся в Ближних пещерах Лавры. Святому молятся об очищении души и тела, а также о помощи в учении и послушании.
Традиции дняВ Никонов день наши предки вставали затемно. Самое главное, что можно и нужно делать в этот день, — наводить порядок. Считалось, что «дом не велик, а присесть не велит». Игнорировать уборку было нельзя: беспорядок в изголовье сулил путаницу в мыслях, а грязь в углах — бедность.
Весь день шел по нарастающей. Сначала вытряхивали и чистили постели. Старую солому из матрасов меняли на свежую, пахучую. Затем принимались за полы и лавки. Главным помощником в этот день была мята. Наши предки верили, что ее запах выгоняет нечистую силу. Отваром мяты мыли столы и подоконники, а настойкой из нее обрызгивали углы, чтобы нечесть не смогла найти дорогу обратно.
Важным делом была баня. После тяжелого трудового дня вся семья шла париться. На раскаленные камни лили мятный отвар, а полки устилали свежей травой. «Пар мятный — хворь убирает», — говорили старики. Считалось, что такая процедура отмывает не только грязь, но и грехи, даруя здоровье на год вперед.
Если погода позволяла, к этому времени в саду начинали сажать яблони, рябину и смородину, пока не началось сокодвижение.
И самая красивая традиция — встреча зябликов. К 5 апреля эти птицы возвращались с юга. Их зазывали к крыльцу, рассыпая зерно и хлебные крошки. Если зяблик терял перышко во дворе, его поднимали и делали оберег на семейное счастье.
Народные запреты
- Оставлять дом неубранным. Хаос в избушке притягивает нищету. Нечистая сила, обитающая в грязных углах, вытягивает достаток;
- Давать в долг или держать деньги на виду. Монеты и купюры 5 апреля старались спрятать подальше в сундук, иначе можно было лишиться не только сбережений, но и коровы во дворе;
- Спать на чужой подушке. Предки верили, что вместе с чужой постелью можно перенять болезни и тревоги хозяина;
- Шить, вязать и перебирать крупу. Считалось, что, зашивая дыру, человек «зашивает» себе дорогу к счастью. А перебирание гороха или гречки сулило «перебирание» денег в кошельке впустую;
- Женщинам — кардинально менять прическу. Согласно поверьям, стрижка и другие манипуляции с волосами в Никонов день могли привести к охлаждению чувств мужа.
Приметы
- Если ночь ясная и звездная — утром ударят заморозки;
- Снег еще не растаял, а гром гремит — к холодному, дождливому лету;
- Воды в реке не прибывает — лето будет жарким и засушливым;
- Если 5 апреля тепло днем, а ночью холодно — погода в апреле установится хорошая;
- Белка вылезла из дупла и скачет по веткам — к скорому теплу;
- Солнце в кругах — к богатому урожаю зерна.