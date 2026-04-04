Вербное воскресенье 5 апреля: почему вместо пальмы – верба, зачем её освящать и что запрещено делать в этот день
В последнее воскресенье перед Пасхой православный мир отмечает один из самых светлых праздников – Вход Господень в Иерусалим. В народе его ласково называют Вербным воскресеньем. Дата праздника каждый год разная, но неизменно одно: он наступает ровно за неделю до Пасхи, на шестую неделю Великого поста. В 2026 году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. Об истории и традициях дня читайте в материале «Радио 1».
Библейские корни праздникаБолее двух тысяч лет назад Иисус Христос шёл в Иерусалим. Он знал, что Его ждут страдания. Но шёл с любовью. Город встречал Спасителя как Царя. Люди постилали на дорогу свои одежды. Бросали под ноги пальмовые ветви. Кричали: «Осанна!» Это значит «Спаси нас!».
Почему ослик? Очень важная деталь. В древности на коне въезжал военачальник или завоеватель. А на осле – тот, кто несёт мир. Христос выбрал осла. Чтобы показать: «Я пришёл не воевать, а спасать». Пальмовые ветви для христиан стали символом победы и жизни. Уже в IV веке верующие вспоминали этот день торжественно. Шли крестным ходом с пальмовыми ветвями. Со временем обычай разошёлся по всему миру. Везде – по-своему. В Италии – оливки. В Англии – ива. А в России – верба.
У нас в стране пальмы не растут. Наши предки заменили их вербой. И не случайно. Верба просыпается самой первой после долгой зимы. Её пушистые почки – знак того, что жизнь побеждает. Церковь приняла эту традицию. И она живёт уже много веков.
Традиции дняГлавная традиция – освящение вербы. В субботу вечером или в воскресенье утром люди идут в храм. В руках – букетики из веточек. Священник кропит их святой водой. Дома освящённую вербу ставят у икон. Многие думают, что после освящения верба получает «волшебную силу». Это не так. Церковь не учит магии. Освящение – это не зарядка предмета энергией. Это наш шаг навстречу Богу. Когда мы приносим вербу в храм, мы говорим: «Господи, я помню Тебя. Я помню Твой вход в Иерусалим. Я хочу быть с Тобой».
Святая вода и молитва – как знак внимания Бога к нашему маленькому дару. Мы принесли веточку. А Бог освящает её. Теперь это не просто дерево. Это напоминание о великом празднике.