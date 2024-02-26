Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень опасности в Московском регионе

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Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до среды, 28 февраля.
«Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 28 февраля», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что уже к первым дням весны в столице возможны плюсовые температуры.
«В ночь на 1 марта в столице будет около 0°C. Дневная температура приблизится к 3...4°C тепла. Будет хорошая предвесенняя погода, которая выше нормы на 4…5°C», — поделился в беседе с «Москвой 24» Шувалов.
Ранее в беседе с «Радио 1» Александр Шувалов заявлял, что первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе. По словам синоптика, в последние дни февраля в Московской области будет много солнца, а воздух прогреется до +2 градусов.
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Мелисса Тимофеева