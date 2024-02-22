Синоптик Ильин: Последние февральские дни порадуют москвичей солнцем

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Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в последние февральские дни ожидается солнечная погода.
«В понедельник будет достаточно облачно, а в последние февральские дни ожидается много солнца и отсутствие осадков. В ночные часы при ясном небе похолодает, температура опустится до минус 7-12°C. А днём воздух будет прогревать обилие солнца, и столбик термометра покажет от -3 до 2°C», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
А вот в Крыму в ближайшие дни ожидается лавинная опасность. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он добавил, что атмосферный фронт от циклона будет «идти по югам».
«Сегодня в Крыму сильные осадки, дождь и мокрый снег. В горах тоже снег, там везде лавиноопасность», — поделился в беседе с RT Цыганков.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что март 2024 года в Центральной России не окажется тёплым.
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Мелисса Тимофеева